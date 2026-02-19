Adif licita el cuarto tramo del AVE a Vitoria entre Piérnigas y Pancorbo

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Dos semanas después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Alta Velocidad saca a concurso el cuarto tramo de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. Se trata del tramo que conectará Piérnigas con Pancorbo, con una longitud de 22,7 kilómetros y un presupuesto de licitación de 357,6 millones de euros (IVA incluido).

El plazo de ejecución es de 39 meses para una licitación que estará abierta hasta el próximo 25 de mayo, y dos días después, el 27 de mayo se abrirán las ofertas. Después será la mesa de contratación la que tras analizar las ofertas presentadas haga una propuesta de adjudicación que tendrá que contar con el visto bueno del Consejo de Ministros.

Es el cuarto tramo que licita Adif para construir la conexión de alta velocidad entre Burgos y Vitoria. Se suma a otras dos, las de los tramos que unen la variante ferroviaria con el Valle de las Navas, con una longitud de 16,7 kilómetros, y la que une Manzanos, en la provincia de Álava, con la Puebla de Arganzón, de 7 kilómetros. Ya está en obras el tramo que conectará Pancorbo con Ameyugo, de 8,4 kilómetros.

Con esta licitación ya son cuatro de los siete tramos que conformar la línea del AVE Burgos-Vitoria los que están en licitación, lo que representa 54,8 kilómetros de los 96,6 que recorrerá la plataforma.

El último tramo licitado incluye la construcción de doce viaductos, entre los que figuran dos sobre el río Oroncillo (de 1,8 kilómetros y 1,4 kilómetros) y el viaducto sobre el río Oca (de 0,9 kilómetros). El tramo, que discurre por hasta 11 términos municipales de la provincia de Burgos, incluye además un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes.

En enero, el Consejo de Ministros daba el visto bueno a que Transportes licitara dos tramos del AVE a Vitoria. En concreto, para contratar las obras de 16,7 kilómetros entre la variante ferroviaria burgalesa y Valle de las Navas y de otros siete kilómetros, entre Manzanos (Álava) y La Puebla de Arganzón. La licitación de ambos tramos ascenderá a 356,7 millones de euros (sin IVA).

En paralelo, se está ejecutando ya la construcción del primer tramo que se adjudicó, el de Pancorbo-Ameyugo, en el que el 77% de sus 8,4 kilómetros suponen una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con la N-I, que sortea en hasta dos ocasiones. Hace un año, el Consejo de Ministros daba la autorización para licitar las obras. En julio, Adif adjudicaba los trabajos por 393,8 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial, FCC y Convensa.