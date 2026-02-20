El PP tacha de «circo» la comisión de las ‘gastronetas’ frente a una oposición que ve probada la mala praxis

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos fue protagonista de un arduo debate político marcado por el desenlace de la comisión de investigación sobre las gastronetas. Lo que debía ser el debate final sobre las conclusiones se convirtió, de entrada, en un enfrentamiento reglamentario que demoró el análisis político más de una hora.

Antes de entrar en el fondo del asunto, el Pleno se vio sumido en un debate encendido sobre la lectura íntegra de las conclusiones aprobadas y de los votos personales. Pese a ser un texto ya conocido por todos los grupos, la falta de acuerdo sobre el procedimiento obligó a una lectura de viva voz que se prolongó durante una hora y cuarto, elevando la temperatura de una sesión que ya se preveía bronca.

Desde las filas del equipo de Gobierno, el Partido Popular mantuvo una postura de rechazo absoluto a las conclusiones. La alcaldesa, Cristina Ayala, defendió la postura de su grupo afirmando que los ataques de la oposición se basan en «argumentos débiles», sugiriendo que PSOE y Vox buscaban silenciar la opinión del PP.

Por su parte, la concejal Yolanda Barriuso fue más tajante al calificar todo el proceso de «montaje». Según el edil popular, la secuencia de acciones demuestra un «oportunismo político entre PSOE y Vox que es más que evidente», vinculando la estrategia de la oposición con la proximidad de las elecciones autonómicas. Barriuso insistió en que la comisión ha sido un «circo de ocho meses surrealista» y una «pérdida de tiempo» y defendió la legalidad de todas las actuaciones.

Desde la bancada socialista, la concejal Nuria Barrio cargó duramente contra la gestión del equipo de Gobierno y su actitud durante la investigación. «Es difícil encontrar la verdad, y esto le pasa al PP, que no sabe qué hacer con ella», señaló, acusando a los populares de «boicotear la comisión desde el principio».

La edil subrayó que el objetivo de la comisión ha sido «proteger el interés general» y «determinar si el personal eventual se había extralimitado en sus funciones», algo que, según los socialistas, «ha quedado demostrado». Barrio denunció además las ausencias del PP en cuatro sesiones y la negativa de la alcaldesa a comparecer. «Ha preferido despreciar a la comisión y a la ciudadanía, están tapando agujeros, pero el barco se ha hundido».

Desde Vox, el portavoz Fernando Martínez Acitores defendió la «labor política de la comisión» e insistió en que «los hechos son claros» y que su posición «no responde a intereses partidistas, sino a la fiscalización».

El cierre del debate evidenció de nuevo dos realidades paralelas. Para Barrio, el hecho de que dos partidos antagonistas coincidan en las conclusiones es la prueba de que «los hechos están meridianamente claros», y sentenció que «en lo que el PP califica como circo, han hecho el payaso».

En el lado opuesto, Barriuso cerró filas en torno al gabinete de Alcaldía, negando cualquier tipo de prevaricación o fraude de ley. «Han confundido discrepancias políticas con ilegalidades inexistentes», afirmó, al tiempo que defendió que «la actuación de los eventuales se ajusta a la legalidad». Así, lamentó que se hayan «sembrado dudas de mala praxis sobre profesionales de esta ciudad por intereses puramente políticos».