Urbanismo prevé un cambio del pavimento de la calle Alfonso VIII antes de la reforma integral del barrio

Cambio de pavimento en la calle Alfonso VIII. El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, avanzó en la celebración del Pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos que se desarrollará un cambio de pavimento en la calle Alfonso VIII en el barrio de Las Huelgas antes de desarrollar la reforma integral prevista para el barrio.

Lo hizo en la proposición de Vox que solicitó una intervención «decida, urgente e integral» en el entorno del Monasterio de Las Huelgas y del barrio circundante. «Proponemos un plan de mejora y puesta en valor del Barrio de las Huelgas; allí está enclavado uno de los 23 reales sitios de España y la situación del entorno en general y de la calle Alfonso VIII en particular hace necesario intervenir ya; parece un gueto y no está conectado a la ciudad», señala el concejal de la formación Ignacio Peña.

La proposición, que fue apoyada por el equipo de Gobierno, señala que «da una verdadera vergüenza el estado de la calle» en la que se ubica una de las joyas turísticas de la capital burgalesa, el Monasterio de Las Huelgas. Peña aseveró que «no se puede demorar más una solución integral en la zona» y que «los parches desarrollados en la calle no sirven para nada». Además, considera que la intervención prevista por el equipo de Gobierno «se demorará dos años, pero este entorno no puede esperar», remarcó.

A este tenor, el Gobierno municipal anunció que se está trabajando de forma coordinada con la Junta de Castilla y León y Patrimonio Nacional para acometer una reparación parcial antes de desarrollar una actuación global. El objetivo es un cambio total del pavimento de la calle, una intervención que se empezará a definir en una reunión clave con el arquitecto del área de Patrimonio de la Administración regional prevista para el mes de marzo.

«La alcaidesa está muy preocupada por esta calle y por toda la ciudad y no nos la trae al pairo lo que ocurre en diversas zonas de la ciudad», señaló Manso, quien aseguró que la propuesta de Vox «solo busca notoriedad».

Así, recordó que el empedrado de la zona «tiene graves problemas por el tránsito de los autobuses» y que lleva meses negociando con los estudios de arquitectura que ganaron el concurso del proyecto promovido por el PSOE para hacer algunos cambios que supondrán un incremento de presupuesto porque el PSOE dejó las cosas muy mal hechas». Mientras ese proyecto llega y a la vista de que «los parcheos no funcionan», tal y como reconoció la alcaidesa, «se está trabajando en un cambio de pavimento de la vía».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, lamentó que Burgos es «la ciudad de los socavones y los parcheos» y, tras casi tres años de mandato, «la ciudad sigue paralizada». Ante estas críticas, Manso respondió al socialista que «el PSOE no desarrolló ni una sola línea del concurso adjudicado para la reforma del barrio promovida por su formación».