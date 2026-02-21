Clemente: "Castilla y León está abandonada y no le importa a los grandes partidos"

Foto de familia de la presentación de la candidatura de la coalición Nueve Castilla y León y Decide Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Castilla y León está abandonada como comunidad autónoma y no le importa a ninguno de los grandes partidos, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista". Con esta reflexión se presentaba en Burgos Silvia Clemente, presidenta de Nueve Castilla y León, que concurre a las elecciones regionales del 15 de marzo en coalición con el proyecto de Carolina Blasco, Decide Burgos.

Clemente denunció la falta de infraestructuras y buenas conexiones entre las nueve provincias de la Comunidad Autónoma y citó como ejemplo la ausencia de conexión ferroviaria directa entre Aranda de Duero y Madrid, que la representante de Nueve achaca a que "los grandes partidos no incluyen a Castilla y León en los planes y en las estrategias que desarrollan". Desde su punto de vista, esta carencia en el transporte y las infraestructuras no sucede ni en Cataluña ni en Andalucía, "pero nos pasa a nosotros".

Durante su intervención, defendió que Burgos "necesita una marca propia y una estrategia" que conecte sus recursos culturales, naturales e históricos, y sostuvo que la coalición aspira a lograr una representación "suficiente" para influir en decisiones favorables para la provincia y el conjunto de la Comunidad.

Por su parte, la portavoz de Decide Burgos, Carolina Blasco, explicó que la coalición nace de la necesidad de "unir voces" para que Burgos tenga peso en los órganos donde se toman decisiones. Criticó que durante décadas la ciudad haya confiado en partidos que "después la han olvidado" y defendió una política "independiente, centrada en la gestión y honesta".

Subrayó que la candidatura está integrada por perfiles diversos, tanto de la capital como de la provincia, y presentó como cabeza de lista por Burgos a David Ruiz, profesor de la Universidad de Burgos vinculado al ámbito de la innovación educativa y el emprendimiento.

Blasco insistió en que la coalición nace de una convicción compartida: que las decisiones que afectan a Burgos "no pueden seguir tomándose lejos de aquí". A su juicio, la desafección ciudadana hacia la política responde a que "no se habla de los problemas reales de los burgaleses", sino de estrategias partidistas alejadas del territorio. En este sentido, defendió que la alianza entre Decide Burgos y Nueve Castilla y León busca precisamente evitar que la voz de la provincia "se diluya" en estructuras nacionales.

Silvia Clemente, de Nueve Castilla y León, junto a Carolina Blasco, de Decide Burgos, y parte de la candidatura a las Cortes Regionales.SANTI OTERO

Ruiz apeló a la participación ciudadana y definió la candidatura como un equipo de "personas reales" que quieren aportar su experiencia profesional para "unir fuerzas y voces" en defensa de la ciudad, la provincia y Castilla y León. La coalición centrará buena parte de su campaña en redes sociales y en la presentación progresiva de sus propuestas sectoriales.

El número uno de la candidatura por Burgos insistió en la idea de que, desde su perfil profesional, como profesor en la UBU, le preocupa especialmente el futuro de los jóvenes en la ciudad, lo que justificó como una de las razones que le han llevado a dar el paso a la política.

Nuevecyl y Decide Burgos eligieron el Museo de la Evolución Humana como escenario para subrayar la vinculación de Silvia Clemente con la ciudad y recordar su etapa como consejera de Cultura y Turismo, cuando impulsó el desarrollo del complejo Atapuerca.

La dirigente rememoró las dificultades técnicas iniciales del proyecto y defendió su papel en la puesta en marcha del aparcamiento y las infraestructuras comunes que, a su juicio, permitieron culminar la obra. También aludió a la adquisición de la espada Tizona como uno de los hitos de su gestión para Burgos.