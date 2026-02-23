Carpintero denuncia "el daño en cadena" a los artistas locales por los retrasos en los pagos desde que gestiona el PP

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"No solo eran los artistas que actuaron en el escenario de los Cuatro Reyes en San Pedro de 2024 los que actuaron sin contrato, la lista de damnificados por los retrasos en los pagos por parte del Ayuntamiento de Burgos aumenta con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Burgos". Estas son las palabras de la concejala socialista Blanca Carpintero que ha denunciado el "daño en cadena" que la gestión del Partido Popular está causando a las empresas culturales y a los artistas en la ciudad. Y es que los grupos municipales fueron convocados a un consejo extraordinario de la Gerencia de Cultura que llevaba en el orden del día la propuesta de aprobación de cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor conjunto de 117.041 euros, que se adeudan a la OSBU por cinco conciertos de la temporada 2024-2025.

Desde el PSOE han desvelado que se ha tenido que acudir a esta fórmula de pago que implica una tramitación administrativa más complicada y, por tanto, se alarga el periodo de cobro porque la OSBU ha venido actuando sin contrato, a pesar de que estaban dentro de la programación ordinaria, "nada sobrevenido, nada que no se pudiera prever". Carpintero ha lamentado la "falta de empatía" de la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, que lejos de pensar el daño que representa que cualquier empresa o entidad tenga una deuda pendiente con la administración local de casi 120.000 euros, en realidad es mayor, porque quedan varias facturas sin incluir, "ha reñido a los responsables de la OSBU por protestar por esta situación".

La socialista se ha remitido al informe jurídico elevado al consejo para justificar el desembolso en el que el técnico, que está actuando como gerente en funciones, reconoce que podría haber "responsabilidades en las que podría haber incurrido el personal municipal". Para el PSOE resulta muy difícil de justificar que no haya un contrato que dé cobertura a unas facturas por más de 100.000 euros, es por ello que decidieron votar en contra de la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito en el consejo, igual que hizo también Vox.

El camino para que la OSBU pueda cobrar por este trabajo que realizó pasa porque se aprueben ahora en la Junta de Gobierno, como ya avisó que pasaría la semana pasada la portavoz municipal y presidenta de la Gerencia de Cultura.

Desde el PSOE instan al equipo de Gobierno a dotar cuanto antes de gerente a este organismo, porque "no vamos a consentir estas irregularidades, esta falta de contrataciones y que se sea reincidente".

En este contexto, Carpintero defendió la necesidad de "reconducir" la gestión cultural si Burgos aspira a consolidar su proyecto de capitalidad europea de la cultura en 2031. "La cultura no puede gestionarse a golpe de urgencia ni dejando a deber dinero a artistas y empresas", sostuvo.

Reprochó al equipo de Gobierno que utilice ahora la figura del reconocimiento extrajudicial para abonar más de 117.000 euros a la Orquesta Sinfónica de Burgos mientras los intérpretes de los Cuatro Reyes siguen sin cobrar. "Si existe enriquecimiento injusto cuando la orquesta ha actuado sin contrato, también lo hay con quienes se subieron al escenario y aún no han percibido su dinero", explicó.

A su juicio, los trámites administrativos "no pueden convertirse en una excusa" para dilatar pagos a artistas locales mientras se regularizan otras situaciones. "Todo es cultura", remarcó, insistiendo en que el Ayuntamiento debe priorizar el abono inmediato de esas cantidades pendientes y evitar que la imagen de la ciudad como contratante cultural se deteriore.

La concejala también se refirió a otras controversias recientes, como la aparición de supuestas facturas adicionales relacionadas con conciertos de las fiestas de San Pedro y San Pablo, que —según indicó— corresponderían al 10% de importes ya abonados. Carpintero reclamó aclaraciones sobre estos documentos, cuyo pago parece que se ha rechazado, tras las erráticas explicaciones del concejal de Festejos, César Barriada.