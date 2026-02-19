Cultura prevé pagar 120.000 euros a la Orquesta Sinfónica de Burgos tras más de un año de retrasos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno espera aliviar la situación de asfixia económica de la Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBU) a partir del lunes, cuando está prevista la convocatoria de un consejo extraordinario de la Gerencia de Cultura para abonar al menos cinco conciertos celebrados entre 2024 y 2025 que estaban sin pagar.

La portavoz del PP y presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, ha explicado en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la última Junta de Gobierno que en el orden del día se tratará la aprobación de cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe total que ronda los 120.000 euros. Quedaría pendiente de abonar las cantidades correspondientes a otros dos conciertos celebrados en noviembre y diciembre de 2025, los últimos que les fueron contratados por parte del Ayuntamiento de Burgos. Con esta aprobación, el equipo de Gobierno pretende ponerse "prácticamente al día" con la agrupación musical.

Ballesteros ha justificado la tardanza en el pago en los problemas administrativos y de personal que atraviesa la Gerencia de Cultura en el último año, agravados por la dimisión del gerente que se hizo efectiva este pasado enero.

La deuda con la OSBU se arrastra desde diciembre de 2024 y se ha tramitado mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento "más complejo y lento que el pago ordinario de facturas".

No obstante, tras el consejo extraordinario quedarán todavía pendientes los pagos correspondientes a los conciertos de noviembre y diciembre de 2025, los más recientes dentro del calendario de actuaciones de la orquesta en la ciudad.

La presidenta de Cultura aseguró que el abono de estas cantidades fue una de las prioridades marcadas por el equipo de Gobierno a finales de 2025, junto a otras obligaciones económicas del área de Cultura, como es el pago de otros reconocimientos extrajudiciales por el servicio prestado en la Escuela Municipal de Música.