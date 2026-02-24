¿Tienes hijos en edad escolar? Estas actividades deportivas gratuitas te interesan

La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, en la rueda de prensa de las nuevas actividades de los Juegos Escolares.ECB

Trail, pádel y natación escolar. Estas son las tres próximas actividades incluidas en el programa de Juegos Escolares con las que niños y adolescentes podrán disfrutar durante los próximos fines de semana. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, ha presentado varias citas ya consolidadas, así como nuevas propuestas como el Trail escolar, incorporado recientemente y con una participación prevista de alrededor de 200 alumnos.

Este sábado 28 se celebrarán las competiciones habituales de fútbol sala, balonmano, baloncesto, tenis y ajedrez, además de las pruebas de voleibol, que destacan por su alta participación y se desarrollarán en los polideportivos de El Talamillo y Esther San Miguel. Todas las actividades tendrán lugar entre las 9.00 y las 15.00 horas.

Ese mismo día, el módulo de atletismo de San Amaro acogerá la cuarta jornada de Atletismo Divertido.

De cara al domingo, 1 de marzo, se desarrollará la nueva edición del Trail, en el paraje de Fuente de la Teja, en Fuentes Blancas, y está pensada para niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, nacidos entre 2008 y 2016, y todavía quedan plazas disponibles. Esta es una prueba que tiene bastante "atractivo" porque es novedosa y permite correr con distintos desniveles en dos circuitos que ya suponen cierta exigencia. Con la participación de la Delegación Burgalesa de Atletismo, el circuito A tiene 620 metros y el B, un total de 960.

A partir del 7 de marzo llega el turno del padel, que se desarrollará en las pistas de San Amaro, los días 7, 14 y 21, así como el 11 y 18 de abril. Estas actividades están pensadas para menores de 16 años y se espera contar con una buena participación después del éxito de la edición del año pasado en la que se contó con 31 equipos inscritos. Todavía hay plazas disponibles y los interesados tienen hasta el 27 de febrero para apuntarse.

Por último, el 14 de marzo, habrá una jornada de natación que se desarrollará en la piscina cubierta de El Plantío. Está destinada exclusivamente a alumnos que ya forman parte de las Escuelas Municipales Deportivas porque se exige que los participantes tengan autonomía suficiente en la piscina. Para apuntarse se ha ampliado el plazo hasta la primera semana de marzo, con la idea de poder llenar las 200 plazas que se ofertan.

Álvarez ha animado a las familias para que apunten a sus hijos y tengan la oportunidad de conocer nuevas modalidades deportivas y otras formas de entretenimiento a través de la práctica de una actividad física. El Servicio Municipal de Deportes cuenta con una oferta amplia y diversa con hasta 28 disciplinas deportivas que están incorporadas en la programación de este año.

Cancelaciones por acto electoral

Por último, la concejala informó de la cancelación de varias actividades este viernes en el polideportivo de El Plantío, tras la solicitud de un partido político para celebrar un mitin electoral en este espacio.

Se han suspendido entrenamientos del San Pablo, Tizona, Balonmano, Babieca, así como actividades de boxeo y halterofilia. También se han cancelado las escuelas deportivas de tenis de mesa y esgrima.