Antolin y Neural Concept colaboran para transformar el diseño interior de automoción mediante ingeniería impulsada por IA.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Antolin, uno de los principales fabricantes mundiales de componentes para automoción y proveedor global de soluciones tecnológicas para interiores de vehículo, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Neural Concept, la plataforma líder de ingeniería basada en IA, para acelerar la innovación en el diseño de interiores de automoción mediante ingeniería impulsada por inteligencia artificial.

Al incorporar flujos de trabajo nativos de IA y copilotos de diseño en el proceso de ingeniería, esta alianza tiene como objetivo acelerar los ciclos de diseño y validación, mejorar la eficiencia y fomentar una mayor innovación en los equipos globales de ingeniería de Antolin.

Tras un piloto exitoso en 2024, Antolin está ampliando el uso de la plataforma de Neural Concept en líneas de producto clave. La tecnología se integra de manera fluida con los entornos de diseño y simulación existentes, lo que permite acelerar los ciclos de mejora, potenciar la colaboración y generar información basada en datos lo que facilita una toma de decisiones de diseño más eficiente.

“La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta esencial para acelerar la innovación y mejorar la eficiencia en el diseño”, afirmó Pedro Santesteban, Group VP–Global Engineering en Antolin.

“Trabajar junto a Neural Concept nos permite explorar nuevas formas de aplicar la IA para fortalecer nuestros procesos de ingeniería y las capacidades de nuestros equipos”.

Reinventando la iluminación interior con inteligencia artificial La iluminación interior se ha consolidado como uno de los elementos que más influyen en la experiencia a bordo, no solo por su capacidad para crear ambientes más confortables, sino también por su papel en la construcción de la identidad de marca, tanto en modelos premium como en otras gamas.

Hasta hace poco, los equipos de I+D de Antolin trabajaban con procesos manuales y fases de validación prolongadas: diseños ajustados a mano, revisados por expertos y sometidos a simulaciones que podían extenderse durante semanas.

Este cambio refuerza la cooperación transversal y la eficiencia entre los equipos de Antolin, al tiempo que cumple con los estrictos estándares de seguridad y rendimiento exigidos por los fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel global.

Flujos de trabajo más ágiles, mayor innovación

Con un enfoque inicial en los sistemas de iluminación, Antolin y Neural Concept prevén ampliar su colaboración hacia otros componentes interiores, desde piezas plásticas hasta conjuntos complejos.

La visión a largo plazo es reinventar todo el proceso de diseño interior, ofreciendo a los fabricantes de automóviles soluciones más rápidas, sostenibles y personalizables.

Más allá de agilizar los flujos de trabajo, Neural Concept permitirá a Antolin mantener su competitividad a largo plazo y reforzar su capacidad de diferenciación, asegurando no solo una aceleración del desarrollo actual, sino también una base sólida para la innovación industrial del futuro.

Al poner en manos de los equipos de Antolin una plataforma propia de desarrollo de producto impulsada por IA, Neural Concept sitúa a los ingenieros a la vanguardia de la innovación y les dota de herramientas para liderar la evolución del sector.

“El interior de los vehículos se está convirtiendo en una de las áreas más determinantes para la diferenciación del diseño en los fabricantes de automóviles”, afirmó el Dr. Pierre Baqué, CEO y cofundador de Neural Concept. “Al colaborar con Antolin, un actor global clave en este ámbito, ayudamos a sus equipos a explorar nuevas posibilidades creativas de forma coordinada", añade.

El cofundador de Nueral Concept sostiene que "gracias a la ampliación de capacidades mediante IA, permitimos a los ingenieros tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos, eliminando los cuellos de botella asociados a los procesos manuales".

Además, "esperamos seguir ampliando nuestra colaboración dentro y fuera del ámbito del interior del vehículo, permitiendo a Antolin innovar de forma más rápida y audaz en el diseño automotriz”.

Combinando la experiencia industrial de Antolin con las capacidades de diseño impulsado por IA de Neural Concept, ambas compañías buscan reforzar la competitividad y la innovación a lo largo de toda la cadena de valor de la automoción.