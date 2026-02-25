El PSOE denuncia el "deterioro" de los servicios públicos tras dispararse un 37% las quejas ciudadanas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos alerta sobre el "deterioro" de los servicios públicos municipales tras analizar el último informe trimestral de sugerencias y reclamaciones correspondiente a los meses que van de octubre a diciembre de 2025.

Virginia Escudero aseguró que los datos reflejan "una realidad muy distinta a la que el equipo de Gobierno de Cristina Ayala traslada a la ciudadanía" y calificó el documento como "un retrato del estado de los servicios públicos y de la incapacidad para corregirlos". El informe trimestral recoge un total de 1.715 reclamaciones y sugerencias, de las cuales el 90% son reclamaciones. Así, estas últimas aumentan en un 37% en comparación con el mismo trimestre de 2024. "Esto demuestra claramente que los problemas no solo persisten, sino que se están agravando", añadió durante su intervención.

Para los socialistas, la responsable política clara de esta situación que refleja el informe de quejas y sugerencias es la alcaldesa, Cristina Ayala. Según Escudero, "tenemos un Ayuntamiento que no escucha, no responde a sus vecinos, no gestiona y ha perdido el control de sus servicios".

En el último trimestre del año, las quejas más habituales de los ciudadanos tienen que ver con el área de Autobuses Urbanos por la falta de puntualidad en distintas líneas, los problemas con la recarga de tarjetas de bonobus. Un 24,64% de las reclamaciones fueron para este servicio.

Sin embargo, si se consulta el informe anual que contempla el conjunto de todo el año 2025, es la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad la que reúne el mayor porcentaje de las protestas de los ciudadanos. En este caso tienen que ver con la limpieza viaria y el mal estado de conservación de los parques y los jardines.

Ante esta situación, el grupo municipal socialista ha exigido la elaboración de un plan urgente de mejora de los servicios con más reclamaciones, que ninguna queja quede sin respuesta y que se establezcan objetivos concretos de reducción de plazos, además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Especialmente crítica fue la socialista con los tiempos de respuesta en Servicios Sociales, donde la media supera el mes. "Aquí no hablamos de molestias, sino de personas vulnerables esperando ayuda y de una gestión insensible y deshumanizada", advirtió.

En general, el informe anual refleja que el 20% de las reclamaciones se queda sin contestar y Escudero piensa que el mínimo debería ser dar respuesta a los particulares a los que les preocupan determinadas situaciones. En este sentido, los socialistas llaman al equipo de Gobierno a gobernar "escuchando a la ciudadanía", porque Burgos "no debería conformarse con un Ayuntamiento que presente informes, sino que resuelva los problemas".