El PSOE se queja de la "política de parches" en las instaciones deportivas municipales

El grupo municipal socialista ha denunciado "la política de parches" del equipo de Gobierno en materia de instalaciones deportivas que se combina, por otro lado, con promesas de nuevas dotaciones sobre las que no hay concreción ninguna.

El concejal Félix Cantabrana suma a estas críticas la falta de transparencia en el área de Deportes con respecto a otros asuntos de actualidad, como el pliego del contrato de concesión para la explotación del cámping de Fuentes Blancas. El socialista lamenta que el equipo de concejales del PP "promete lo nuevo y deja de lado todo aquello que no da grandes titulares".

A los problemas en las cubiertas de polideportivos varios como el Mariano Gaspar, el Javier Gómez y el Plantío, Cantabrana asegura que también se están detectando humedades en Pisones. "Gracias a las goteras estamos más cerca de ver próximamente una piscina en el interior de un polideportivo, que alguna de las dotaciones prometidas, por ejemplo, en la sustitución del velódromo de San Cristóbal, que sigue sin demolerse", ironizaba el edil del grupo municipal del PSOE.

Desde su punto de vista, se seguirán viendo calderos para recoger el agua en distintos polideportivos por mucho tiempo, una situación que solo mejorará si en lo climatológico las lluvias tardan en regresar. El PSOE demanda un plan estratégico "serio" dotado con presupuesto y con un orden de prioridades en las que intervenir. Y ha puesto como ejemplos de necesidades urgentes Pallafría, tanto en los campos como en los vestuarios, las pistas de tenis de Río Vena, así como el Mariano Gaspar.

En cuanto a la promesa del nuevo polideportivo de San Pedro y San Felices, Cantabrana ha señalado que la empresa que tiene adjudicada la redacción del proyecto tenía que presentar una documentación antes del 4 de febrero, fecha que ya ha pasado "y no sabemos nada".

Sobre el cámping de Fuentes Blancas, el concejal opina que es necesario actualizar esta instalación para que esté adaptada a la realidad de un servicio que cada vez es más demandado, ya que está en auge el turismo de caravana. Según opina, sería interesante modernizarlo para que no se quede obsoleto y espera conocer más detalles sobre el pliego de concesión que se redacte desde Deportes, ya que, según indica, con el anterior concejal, César Barriada, se preveía un contrato corto de dos más dos años de prórroga, pero se teme que los avances se han parado.