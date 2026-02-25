Vox advierte al PP sobre el aumento de quejas ciudadanas en Burgos: "Habría que hacérselo mirar"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Vox llama la atención sobre el incremento "muy notable" de las quejas ciudadanas que llegan al Ayuntamiento de Burgos a través de distintos canales y que se gestionan desde el servicio 010. Así, Ignacio Peña subrayó que en 2025 se han presentado 6.456 reclamaciones y sugerencias, lo que supone un incremento del 22,38% respecto al año anterior y un 30% más que en 2023.

Del total, 7.070 reclamaciones fueron tramitadas a lo largo del ejercicio, con especial incidencia en las áreas de Medio Ambiente y Sanidad, Autobuses Urbanos y Policía Local.

Peña mostró su "preocupación" por el hecho de que el 17,21% de las quejas —1.217 expedientes— quedaran sin contestar, y advirtió de retrasos significativos en áreas sensibles como Servicios Sociales, donde el tiempo medio de respuesta alcanza los 30 días, el doble del plazo legal de 15. También criticó las demoras en servicios con escaso volumen de consultas, como ayuda a domicilio, que tardó 44 días en responder una única reclamación. "Entendemos que una cuestión vinculada con ayuda a domicilio es vital; creo que hay que estudiar no solo los datos, sino los motivos de esta tardanza", opinó.

Entre las quejas más recurrentes que se han recibido este año 2025, desde Vox subrayan lo que tiene que ver con los problemas de falta de iluminación que han detectado los burgaleses en numerosos lugares con el cambio de luminarias. "Ahorraremos en la factura de la luz, pero la seguridad en las calles ha bajado estrepitosamente porque no se ve", sostuvo, a la vez que puso como ejemplo una denuncia que Vox realizó en el último Pleno municipal en relación con la situación de "tinieblas" en un parque junto a la calle Santiago en Gamonal.