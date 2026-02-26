La OSBU cobrará cinco de ocho facturas pendientes «en los próximos días»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Luz verde al pago. La Orquesta Sinfónica de Burgos percibirá «en los próximos días 117.000 euros correspondientes a las facturas que el Ayuntamiento de Burgos tenía pendientes de pago con la entidad cultural. Así lo anunció la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien explicó que las facturas corresponden a actuaciones celebradas entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.

En concreto se trata del pago de las facturas por las actuaciones realizadas el 22 del diciembre de 2024, por valor de 24.239; del 16 de febrero de 2025, por 21.475 euros; el 16 de marzo del 2025, por 14.250 euros; del 6 de abril del 2025, por 28.897 euros y de mayo de 2025, por 18.179 euros.

Ahora quedarían pendientes el pago «tres facturas más correspondientes a conciertos desarrollados en los meses de noviembre, diciembre y enero», señaló Ballesteros, quien explicó que «el pago aún no ha sido autorizado debido a procedimientos administrativos todavía en curso».

CUATRO REYES

La portavoz municipal también respondió a preguntas de los periodistas que continúa sin resolverse el pago a los grupos locales que actuaron en el espacio Cuatro Reyes durante las fiestas patronales de 2024.

Ballesteros aseveró que la falta de pago responde a «un retraso atribuido a obstáculos técnicos y jurídicos que los servicios municipales tratan de solventar.