¿Sabes qué es un 'booktruck'? Magea estrena este espacio lector en plena naturaleza burgalesa

El colegio Magea celebra este viernes 27 de febrero la inauguración oficial de su 'booktruck', un innovador espacio lector ubicado en su entorno natural, resultado de un proyecto de aprendizaje-servicio desarrollado junto al Centro Integrado de Formación Profesional Padre Aramburu y con el respaldo de Fundación La Caixa.

La BookTruck de Magea nace de la rehabilitación de una antigua caravana transformada en un rincón de lectura permanente, diseñado bajo criterios que favorecen la concentración, el bienestar y el aprendizaje en la infancia. La restauración ha sido realizada por alumnado del ciclo de Automoción del centro Padre Aramburu, aplicando sus competencias técnicas en un proyecto con impacto educativo y social real.

Más allá de la intervención técnica, el proyecto ha generado un intercambio entre comunidades educativas y es que el alumnado de Magea visitó el centro de Formación Profesional para conocer sus ciclos formativos, y alumnado del Padre Aramburu se desplazó a Magea para finalizar la instalación y conocer su modelo pedagógico basado en pedagogías activas y acompañamiento emocional.

El acto de inauguración contará con la presencia de representantes del centro Padre Aramburu, de Fundación La Caixa, del Ayuntamiento de Castrillo del Val, así como de entidades del tercer sector de Burgos y de la comunidad educativa de Magea.

La 'booktruck' de Magea inicia ahora su segunda fase, en la que funcionará como espacio lector en recreos y actividades de Magea, así como para talleres que se ofrecerán a entidades colaboradoras de Magea.