El optimismo de las empresas cerró 2025 en máximos. Dos de cada tres ganó más que el año anterior

Índice de Confianza Empresarial relativo al segundo semestre de 2025 que realiza la Confederación de Asociaciones Empresariales de de Burgos (FAE) muestra una visión positiva de la evolución de la economía en el cierre de 2025 y grandes esperanzas en mejorar durante el presente ejercicio. «Se constata una evolución económica de la provincia muy importante alcanzó máximos históricos y superando, incluso, cifras de 2021 y 2022, ejercicios marcados por la recuperación post covid», señaló el presidente de FAE, Ignacio San Millán.

El 66% de las empresas encuestadas expresa que cerró 2025 mejor que el año anterior. «Dos de cada tres empresas de Burgos han mejorado su facturación», explica el director del estudio, Íñigo Llarena. Y las perspectivas a 2026 mantienen la confianza en máximos. «Para este ejercicio se mantiene una visión optimista y una de cada tres empresas prevé que este año será mejor que el anterior dejando en un 10% a los pesimistas». Siempre colea el temor a la inestabilidad geopolítica pero... «es que vemos que todo va bien, la bolsa, los números que nos presentan son de crecimiento importante, al menos en mi grupo», refiere San Millán.

Los aires de optimismo están más altos que nunca. En los últimos 12 años nunca se había alcanzado en la encuesta una cifra tan alta. En un año esa confianza en la bonanza económica se ha incrementado en 16 puntos. El Índice de Confianza Empresarial de FAE cerró 2024 en el 50% de empresas que habían facturado más que en el ejercicio anterior. El nivel más alto se alcanzó en los años postpandemia covid cuando el 63% en 2021 y el 62% en 2022 habían mejorado sus balances.

Por otro lado el número de empresas que mantiene una situación plana en el desarrollo de su rendimiento económico es del 22%. Es de las más bajas de la serie desde 2014, salvo el año de pandemia que fue del 14%. Mientras que el nivel de compañías que dicen que les ha ido peor que en el año anterior está bajo mínimos. En el segundo semestre de 2025 esa cifra es del 12%, muy por debajo del 26% registrado en 2024.

Una situación positiva que viene dada por el contexto económico y el rendimiento de las compañías porque, desde FAE vuelven a criticar «las escasas políticas incentivadoras para el mantenimiento o incremento de nuestro tejido empresarial».

Empleo en máximos pero...

En cuanto a la contratación, el nivel está en máximos. «Es uno de los mejores segundos semestres de los últimos años», puntualizó Llarena. El 40% de las empresas ha continuado aumentando plantilla según el informe. Es más. Una de cada tres empresas seguirá contratando más personal. El problema es que no hay mano de obra en muchos perfiles. «Salimos al mercado y es muy difícil encontrar plazas en algunos puestos, es difícil que quieras crecer y no poder porque el mayor problema es la falta de mano de obra», añadió San Millán.

La situación en cifras refleja que además de que el 40% ha contratado más personal, el doble que hace un año y hace dos, el 55% ha mantenido plantilla y sólo un 5%, el nivel también más bajo en tres años, ha reducido su plantilla. Y es que, según FAE, «la destrucción de empleo es prácticamente nula». Una situación que se mantendrá. El 38% de las empresas seguirá ampliando su masa laboral, el 52% plantea mantener su plantilla actual mientras que sólo el 9% estima que tendrá que reducir sus efectivos.

En el ámbito laboral, una de las principales preocupaciones de la patronal sigue siendo el absentismo. La directiva de FAE sigue manteniendo encuentros con las partes implicadas y plantea seguir ahondando en la situación. «El disparado nivel de absentismo no se reduce», explican. Se ha mantenido un encuentro con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien reconoció a los empresarios que «el absentismo también está en niveles mayores en la administración y también les preocupa», remarcó San Millán.

Jornadas sobre absentismo laboral

Desde FAE mantienen que el absentismo laboral, las bajas por enfermedad entre otras casuísticas, formarán parte de una serie de encuentros tras mantener reuniones con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Junta de Castilla y León y responsables políticos del PP y el PSOE. «Vamos a organizar una serie de jornadas en Burgos, Aranda y Miranda en el que todos los actores que intervienen en el absentismo laboral aporten su posición», anunció el presidente de FAE.

En los encuentros se quiere reunir a responsables de Mutuas, sindicatos, administración regional, Seguridad Social y Médicos. «Consideramos que es muy urgente y vemos que ellos están receptivos a cortar esta sangría», resaltó San Millán.

Por otro lado, se ha alertado del impacto que puede tener en la provincia de Burgos la falta de capacidad eléctrica. Se ha trasladado a delegados de Iberdrola y «vamos a hacer esa demanda a la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que es política del Gobierno central, pero ellos pueden hacer requerimientos con el gobierno que esté», señaló.