La pyme se engancha a la IA: Más de la mitad de las empresas de Burgos ya la utilizan

E El 56% de las empresas de Burgos ya integran aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en su día a día. Así se desprende del Informe de Confianza Empresarial del segundo semestre de 2025 elaborado por FAE donde se observa que «observan un impacto positivo en la productividad, genera una estabilidad del personal y lo ven útil para la flexibilidad y conciliación laboral», resume el coordinador del informe de FAE, Íñigo Llarena.

En concreto, en la encuesta se establece que el 28% lo tiene integrado en su día a día y el otro 28% lo utiliza puntualmente. Una cifra que crecerá en un futuro próximo puesto que el 15% de las empresas se está planteando empezar a usar la IA. Sólo una de cada tres empresas se niega a utilizar estas herramientas en el corto plazo.

¿Para qué utilizan la IA las empresas de Burgos? «Principalmente para gestión administrativa diaria o como herramienta de marketing», añadió Llarena. Así. El estudio determina que el 32% utiliza estos programas de IA para administración y gestión, el 28% en ventas y tareas de marketing. El resto ya baja ligeramente. El 12% aplica estas ventajas tecnológicas para la producción y prestación de servicios, el 11% para contabilidad. En el ámbito de contacto personal su uso se reduce drásticamente. Sólo el 9% utiliza estas herramientas para la atención al cliente, el 9% en cuestiones relacionadas con recursos humanos y el 6% en el seno del órgano directivo.

