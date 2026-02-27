Grupo Correa cierra 2025 con 119 millones en ventas y un 40% más de pedidos

La compañía burgalesa Grupo Correa tiene su sede principal y centro de producción en el polígono industrial Burgos Este.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Correa cerró 2025 con una facturación de 119,1 millones de euros y un EBITDA de 16,5 millones, lo que equivale a un margen del 14% sobre ventas. Las cifras, comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sitúan a la compañía entre los tres fabricantes europeos con mayor volumen de negocio en el subsector de fresado de grandes dimensiones.

En un contexto de desaceleración económica internacional y tensiones geopolíticas, el beneficio antes de impuestos alcanzó los 15,1 millones de euros y el resultado neto se situó en 12,2 millones.

El comportamiento comercial fue uno de los elementos más relevantes del ejercicio. La captación de pedidos ascendió a 129,4 millones de euros, un 40% más que en 2024. La cartera se situó en 87,3 millones al cierre del año, un 11% superior a la del ejercicio anterior, lo que aporta carga de trabajo y previsibilidad para 2026.

Margen sostenido y liquidez positiva

Grupo Correa figura entre los tres mayores fabricantes europeos de su segmento por facturación y encabeza los niveles de rentabilidad dentro del subsector, de acuerdo con los datos comparables del mercado. La compañía sostiene sus márgenes en una política que prioriza la disciplina financiera y el control de costes frente al crecimiento en volumen.

En el plano financiero, el grupo cerró el ejercicio con una caja neta de 9,3 millones de euros, frente a los 19 millones del año anterior. La reducción responde al esfuerzo inversor destinado a ampliar capacidades industriales y a variaciones puntuales del capital circulante, manteniéndose en todo caso una posición de liquidez positiva.

Inversión industrial y desarrollo tecnológico

Durante 2025, la empresa avanzó en la ampliación de sus instalaciones en Burgos y en el refuerzo de capacidades en sus filiales industriales. Estas inversiones permiten abordar proyectos de mayor dimensión y complejidad, especialmente en grandes máquinas, automatización y soluciones multitarea, además de optimizar procesos productivos.

En el ámbito tecnológico, la evolución se centra en soluciones de mecanizado más integradas y digitalizadas. El desarrollo de software propio, la automatización avanzada, los sistemas multitarea y los proyectos de mantenimiento inteligente forman parte de esta línea de trabajo. La diversificación sectorial y la expansión internacional continúan siendo factores de estabilidad para la actividad del grupo, que exporta alrededor del 90% de su producción a más de veinte países.

Borja Oria Riu se incorpora al Consejo del Grupo Correa como consejero independiente

La compañía ha comunicado también la incorporación de Borja Oria Riu como consejero independiente. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y con formación ejecutiva en Harvard Business School, es socio y miembro del Consejo de Administración de Arcano Partners, donde dirige la división de Banca de Inversión y forma parte del Comité ESG.

Su trayectoria incluye responsabilidades en banca de inversión, gestión empresarial y desarrollo corporativo, así como participación en consejos de administración de compañías internacionales. Con este nombramiento, el Consejo incorpora un perfil especializado en financiación y estrategia empresarial.