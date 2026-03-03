Febrero crea empleo. El paro bajó en Burgos un 1,15%

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mes de febrero no es especialmente activo para el empleo. La agricultura parada, la construcción no está en su mejor momento del año, el comercio arrastra el final de las rebajas y la restauración adolece de los días oscuros y las lluvias. En un contexto poco propicio para el empleo, Burgos ha reducido el número de parados en contra de la tendencia regional y nacional.

En el mes de febrero la lista de desempleados en búsqueda activa de empleo cayó un 1,15% respecto al mes de enero. Es decir, 158 burgaleses encontraron un trabajo durante el mes pasado. Es la cifra de reducción del empleo más alta de la región, sólo León y Segovia restaron parados durante el segundo mes del año. Una tendencia que es contraria al incremento del desempleo a nivel regional, 742 asalariados más, y del incremento de parados a nivel nacional de 3.584 personas que han perdido su trabajo.

El desempleo afecta en la provincia de Burgos a un total de 13.570 personas trabajadoras sin trabajo al que acudir. Son 690 menos que hace un año. Un desempleo que en Burgos tiene rostro de mujer. Seis de cada diez parados es una chica. En total 8.141 trabajadoras. Ellos son 5.429 desempleados. El paro juvenil sigue ligeramente por encima del millar donde son más hombres, 601, que mujeres 472.

Todos los sectores crean empleo en Burgos

La reducción del paro es evidente en todos los sectores de actividad. Quien lidera la reducción de sus listas del paro es Servicios, el sector más amplio de actividad económica, pero también Industria. Los primeros han reducido el número de parados en 73 personas y el segundo en 42. Entre ambos lideran la creación de actividad en un mes plano como es el de febrero. Aún con todo el número de parados es de los más elevados: 9.785 parados en servicios y 1.570 en la actividad industrial.

El resto también destruyen desempleo. De esta manera en agricultura, que se mantiene en mínimos con una bolsa de 488 trabajadores sin empleo, redujo el paro en 30 personas. El de construcción es otro sector que, a pesar de las fechas, ha podido incrementar la contratación en 15 trabajadores aunque aún son 811 desempleados.