El año arranca con un incremento del paro del 2%

Burgos inicia el año con un incremento del paro. No es algo nuevo. El fenómeno de la estacionalización en algunos sectores hacen que la actividad se contraiga al finalizar el mes de enero. Con todo la lista de burgaleses en desempleo es de las más bajas de los últimos años. En total son 13.728 personas en situación de desempleo. Un dato que supone un incremento del 2% respecto al cierre del año pasado. Diciembre terminó con 13.453 parados.

Si tenemos en cuenta el inicio del año 2025, la situación mejora. Este ejercicio arranca con un 4,5% menos de paro que hace un año, lo que se traduce en 639 desempleados menos que hace 12 meses. El 2025 empezó con 14.367 burgaleses en búsqueda activa de empleo.

Por sectores, los que generaron los nuevos parados en el último mes son dos actividades muy estacionalizadas como son Servicios e Industria. El primero prescindió de 250 trabajadores que acabaron en las listas del paro, el 90% de los nuevos desempleados del mes de enero y suma 9.858. El segundo incremento su bolsa de parados en 17 personas hasta alcanzar los 1.612.

Por contra, sectores aparentemente dormidos en los primeros meses del año han reducido sus cifras de desempleo. De esta manera, el sector agrícola es el que más reduce el número de personas en búsqueda activa de empleo. La cifra alcanza los 518 burgaleses, 25 menos que en diciembre. La construcción es la otra área de actividad que reduce su desempleo con seis parados menos, aunque son 826 parados en el sector.

El desempleo tiene rostro de mujer. Son seis de cada diez parados registrados en el mes de enero. En total, 8.209 trabajadoras en búsqueda activa de empleo. Ellos son 5.519. Una brecha de género en la salida del desempleo que se replica en el colectivo de sin empleo anterior, personas que acceden a su primer empleo o que llevan más de dos años sin trabajar. Aquí hay 914 personas en Burgos de las que 607 es una mujer.

Donde esta brecha no se observa es en menores de 25 años. Ahí ellos son más parados. En total el paro golpea a 1.015 jóvenes de los que 588 es un hombre y 427 una mujer. Donde la diferencia entre hombre y mujer es abrumadora es en sin empleo anterior. A partir de 30 hay 528 parados, ocho de cada diez en este apartado es una mujer. En total 417 trabajadoras buscan reengancharse al mercado laboral.