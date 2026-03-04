Cae en Burgos una pareja de ladrones reincidentes por robos en trasteros y en coches

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza, robo en interior de vehículo y hurto. Están investigados también por pertenencia a grupo criminal. Un tercer sujeto responsable como los anteriores se encuentra en prisión por hechos cometidos con anterioridad.

Estas tres personas investigadas ya fueron identificadas y detenidas recientemente, tras ser sorprendidas en el interior de un local-bajo sin actividad comercial, el cual habían usurpado, y en el cual fueron hallados y recuperados numerosos objetos –entre ellos dos bicicletas eléctricas- presuntamente robados.

Se trata de sujetos que en los últimos tiempos han desarrollado una alta y constante actividad delincuencial, estando vinculados además con el robo perpetrado el pasado 6 de febrero en un local comercial en reforma, en la que resultaron detenidos in fraganti por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local cuando pretendían llevarse valiosa herramienta de uso profesional de su interior.

Los agentes encargados de la investigación de delitos contra el patrimonio de la Comisaría Provincial, han conseguido vincular a los detenidos con nuevos ilícitos penales; en concreto dos robos en trasteros, dos robos en vehículos, un hurto en vehículo, y un robo en un local en proceso de reforma.

Todas estas acciones fueron perpetradas durante la segunda quincena del pasado mes de enero, en una zona muy acotada del distrito centro-norte de Burgos, y siempre actuando de forma conjunta, de noche y con el empleo de útiles como palanquetas o barras de uñas para lograr su propósito criminal.

Igual que ocurrió en los hechos ya esclarecidos en la primera fase de 'Charco', de nuevo los implicados han usurpado un local-bajo comercial, el cual utilizaban para ocultarse y en el que guardaban los productos y objetos de los robos por los que han sido arrestados.

Como se ha explicado en anteriores notas de prensa, los efectos sustraídos son de muy diversa naturaleza, pues en sus acciones delictivas se llevaban cualquier efecto o bien que encontraban a su paso.

Se han recuperado y entregado a sus legítimos dueños efectos tales como: balizas de señalización de emergencias para vehículos, linternas, cajas de herramientas, ropa y calzado de trabajo, una máquina de diagnosis de vehículos, llaves multiusos o gafas de sol, entre otros muchos.

Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, no así el tercer investigado que ya se encuentra en prisión por orden judicial por delitos cometidos previamente.