«Antes se viajaba para conocer el mundo, ahora muchos viajan para que el mundo les conozca»
Luis Marquina, cicloturista de montaña, ríos y países, presenta la XXIX Jornadas del Mundo en Bicicleta que se celebran en Burgos los viernes del mes de marzo. De Estados Unidos a Canarias pasando por Cabo Norte y la Costa Egea.
Durante los últimos 29 años cada mes de marzo Luis Marquina, del Colectivo Bici-aventura, organiza las Jornadas 'El Mundo en bicicleta' que ha acercado a Burgos las historias de 217 viajeros y viajeras, 30de ellos burgaleses, con edades comprendidas entre los ocho y los 76 años. El mismo, con kilómetros en sus piernas, y la pasión por conocer mundo sobre dos ruedas, que han inyectado en sus nietos, es consciente que el mundo de los viajes ha cambiado mucho. Los grandes viajeros, que se subían a la bicicleta para recorrer el mundo por años, son muy difíciles de encontrar.
«El paradigma de los viajes ha cambiado, antes la gente viajaba para conocer el mundo, ahora hay mucha gente que viaja para que el mundo les conozca y lo podemos ver en las redes sociales», reflexiona el viajero burgalés que presenta las jornadas de historias de aventureros en bicicleta que se podrán conocer, en vivo y en directo, porque no habrá retransmisión streaming ni video de youtube on reels de instagram.
Las charlas se celebran en el antiguo teatro del Círculo Católico (c/ Concepción, 17, Burgos). La entrada a cada una de las sesiones tiene un precio de 3 euros. Las taquillas abren a las 19,30 h. También se pueden adquirir de forma anticipada en Deportes Manzanedo (c/ Francisco Grandmontagne, 26 y c/ Madrid , 19, Burgos).
La nueva edición del Mundo en Bicicleta acercará viajes extraordinarios como el de Sergi Ricart por el río Mekong, desde su nacimiento en los altiplanos tibetanos hasta su desembocadura en Vietnam este viernes a la ruta de cuatro meses por Canarias de Laura Rincón el viernes 27 de marzo. Aquí puedes ver el programa completo.
Primera sesión: El río de los siete nombres
Viernes 13 de marzo, viaje en familia por Estados Unidos y jóvenes viajeros
Ese mismo día los pequeños Pablo e Iris Marquina Pérez-Luengo, nietos de Luis Marquina, demostrarán como es un viaje de este tipo desde el punto de vista d eun niño. Han recorrido el Danubio en bicicleta, 600 kilómetros, han hecho encuentros en Francia y son el ejemplo de «la importancia que tiene educar desde pequeños a los niños el amor por la bicicleta».
Cinco años de viaje en bici
Un burgalés, su bici y el Cabo Norte
Viernes 27, de la Costa Egea a Canarias
La cita la cerrará Laura Rincón que narrará su experiencia en un viaje en bici por Canarias durante cuatro meses. Volcanes, océanos y pueblos donde el tiempo pasa despacio. Un viaje que hizo sola aunque reconoce «estuve muy bien acompada»