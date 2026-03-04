El Correo de Burgos

«Antes se viajaba para conocer el mundo, ahora muchos viajan para que el mundo les conozca»

Luis Marquina, cicloturista de montaña, ríos y países, presenta la XXIX Jornadas del Mundo en Bicicleta que se celebran en Burgos los viernes del mes de marzo. De Estados Unidos a Canarias pasando por Cabo Norte y la Costa Egea.

Luis Marquina, derecha, en la presentación de las XXIX Jornadas del Mundo en Bici acompañado por el concejal de Juventud, Carlos Niño.

Publicado por
Marta Casado
Burgos

Creado:

Actualizado:

Durante los últimos 29 años cada mes de marzo Luis Marquina, del Colectivo Bici-aventura, organiza las Jornadas 'El Mundo en bicicleta' que ha acercado a Burgos las historias de 217 viajeros y viajeras, 30de ellos burgaleses, con edades comprendidas entre los ocho y los 76 años. El mismo, con kilómetros en sus piernas, y la pasión por conocer mundo sobre dos ruedas, que han inyectado en sus nietos, es consciente que el mundo de los viajes ha cambiado mucho. Los grandes viajeros, que se subían a la bicicleta para recorrer el mundo por años, son muy difíciles de encontrar.

«El paradigma de los viajes ha cambiado, antes la gente viajaba para conocer el mundo, ahora hay mucha gente que viaja para que el mundo les conozca y lo podemos ver en las redes sociales», reflexiona el viajero burgalés que presenta las jornadas de historias de aventureros en bicicleta que se podrán conocer, en vivo y en directo, porque no habrá retransmisión streaming ni video de youtube on reels de instagram. 

Las charlas se celebran en el antiguo teatro del Círculo Católico (c/ Concepción, 17, Burgos). La entrada a cada una de las sesiones tiene un precio de 3 euros. Las taquillas abren a las 19,30 h. También se pueden adquirir de forma anticipada en Deportes Manzanedo (c/ Francisco Grandmontagne, 26 y c/ Madrid , 19, Burgos).

La nueva edición del Mundo en Bicicleta acercará viajes extraordinarios como el de Sergi Ricart por el río Mekong, desde su nacimiento en los altiplanos tibetanos hasta su desembocadura en Vietnam este viernes a la ruta de cuatro meses por Canarias de Laura Rincón el viernes 27 de marzo. Aquí puedes ver el programa completo.

Sergi Ricart, inicial el ciclo este viernes 6 de marzo.

Primera sesión: El río de los siete nombres

El ciclo arranca con la experiencia de Sergi Ricart que es guía de montaña, fotógrafo que presenta en Burgos el documental 'El río de los siete nombres' un recorrido a través del río Mekong desde donde nace en el altiplano tibetano a la desembocadura en el gran delta del Vietnam. En total 5.000 kilómetros del río recorrido durante un año. 
Ainhoa, Koldo y sus hijos Hodei y Lur en su viaje por Estados Unidos en bicicleta.

Viernes 13 de marzo, viaje en familia por Estados Unidos y jóvenes viajeros

Sesión doble se programa para el viernes 13 de marzo donde «se rompe el prejuicio de cómo son los americanos y se explica cómo es viajar en familia, la logística de viajar con niños», explicó Marquina. Así, Ainhoa Pérez de Nanclares y Koldo Zubizarreta presentarán el viaje en bicicleta por Estados Unidos realizado con sus hijos Hodei y Lur. Un total de 3.200 kilómetros entre los estados de California y Oregón durante cuatro meses, tres bicis y un carro infantil. 
​Ese mismo día los pequeños Pablo e Iris Marquina Pérez-Luengo, nietos de Luis Marquina, demostrarán como es un viaje de este tipo desde el punto de vista d eun niño. Han recorrido el Danubio en bicicleta, 600 kilómetros, han hecho encuentros en Francia y son el ejemplo de «la importancia que tiene educar desde pequeños a los niños el amor por la bicicleta».
Nestor gomez y patricia ardanuy en el Karakorum entre India, Pakistán y China.

Cinco años de viaje en bici

Néstor Gómez y Patricia Ardanuy se acercarán a Burgos  el viernes 20 de marzo para narrar sus peripecias durante 'Cinco ños dando vueltas por el mundo'. Una aventura que empezaron en 2019 con 25 años en Canadá y cruzaron desiertos, selvas y montañas hasta llegar a la Patagonia o desde Irún con parada en Vietnam para regresar a casa para las navidades de 2024. 
El burgalés Pablo Nogero en su garbeo europeo.

Un burgalés, su bici y el Cabo Norte

'Garbeo europeo: de Burgos a Cabo Norte' cerrará la jornada del viernes 20. El protagonista es un burgalés, Pablo Noguero, que aprendió a construir su propia bicicleta y, no convencido de si era una buena creación, la probó en un viaje de 8.700 kilómetros por Europa. Este ingeniero mecánico pasó de ver Al filo de lo imposible en el sofá de casa a recorrer el Cabo Norte en el Círculo Polar Ártico. 
Laura Rincón cerrará el ciclo con un viaje próximo, el recorrido en bici por Canarias.

Viernes 27, de la Costa Egea a Canarias

La 29 edición de las jornadas El Mundo en Bicicleta se cerrará el 27 con dos experiencias que demuestran el poder de estas experiencias que más que un viaje son una experiencia vital y que tampoco es necesario irse al fin del mundo para realizarlo. De esta manera, Alberto Fernández y Nati López contarán su aventura en bicicleta por la cuna de occidente. Su viaje rastrea los orígenes de la cultura griega realizando un viaje por la costa del Egeo y el Adriático. Recorrieron Turquía, Grecia, Albania, Montenegro, Croacia, Bosnia, Eslovenia e Italia. 
​La cita la cerrará Laura Rincón que narrará su experiencia en un viaje en bici por Canarias durante cuatro meses. Volcanes, océanos y pueblos donde el tiempo pasa despacio. Un viaje que hizo sola aunque reconoce «estuve muy bien acompada»
