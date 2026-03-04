«Antes se viajaba para conocer el mundo, ahora muchos viajan para que el mundo les conozca»

Luis Marquina, derecha, en la presentación de las XXIX Jornadas del Mundo en Bici acompañado por el concejal de Juventud, Carlos Niño.

Durante los últimos 29 años cada mes de marzo Luis Marquina, del Colectivo Bici-aventura, organiza las Jornadas 'El Mundo en bicicleta' que ha acercado a Burgos las historias de 217 viajeros y viajeras, 30de ellos burgaleses, con edades comprendidas entre los ocho y los 76 años. El mismo, con kilómetros en sus piernas, y la pasión por conocer mundo sobre dos ruedas, que han inyectado en sus nietos, es consciente que el mundo de los viajes ha cambiado mucho. Los grandes viajeros, que se subían a la bicicleta para recorrer el mundo por años, son muy difíciles de encontrar.

«El paradigma de los viajes ha cambiado, antes la gente viajaba para conocer el mundo, ahora hay mucha gente que viaja para que el mundo les conozca y lo podemos ver en las redes sociales», reflexiona el viajero burgalés que presenta las jornadas de historias de aventureros en bicicleta que se podrán conocer, en vivo y en directo, porque no habrá retransmisión streaming ni video de youtube on reels de instagram.

Las charlas se celebran en el antiguo teatro del Círculo Católico (c/ Concepción, 17, Burgos). La entrada a cada una de las sesiones tiene un precio de 3 euros. Las taquillas abren a las 19,30 h. También se pueden adquirir de forma anticipada en Deportes Manzanedo (c/ Francisco Grandmontagne, 26 y c/ Madrid , 19, Burgos).

La nueva edición del Mundo en Bicicleta acercará viajes extraordinarios como el de Sergi Ricart por el río Mekong, desde su nacimiento en los altiplanos tibetanos hasta su desembocadura en Vietnam este viernes a la ruta de cuatro meses por Canarias de Laura Rincón el viernes 27 de marzo. Aquí puedes ver el programa completo.