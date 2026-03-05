Así será el Mercado Medieval de Gamonal: Estas son todas las actividades y sus horarios

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El popular Mercado Medieval de Gamonal traerá este fin de semana actividades y propuestas culturales, de ocio y gastronómicas para todos los públicos. La cita, organizada por el Consejo de Barrio de Gamonal, arrancará el viernes a partir de las 13 horas con la apertura de las tabernas de las peñas y la venta de productos de los ochenta puestos que este año se suman al mercado.

Una de las novedades más importantes es la ampliación de los espacios dedicados al evento y es que la calle Las Escuelas se cerrará al tráfico para «destinarla especialmente a las actividades y eventos dirigidos a los más pequeños» y para «acoger a algunos de los puestos del mercado» porque «la plaza Nueva de Gamonal se nos estaba quedando pequeña», explicó Luis Recio, portavoz del consejo de barrio.

El sábado 7, la jornada arranca con el desfile y la apertura del mercado a partir de las 11.30 horas, y a las 12 horas tendrá lugar la inauguración oficial. A las 12.30 habrá teatro de calle participativo con ‘El tesoro del Califa’ y, a partir de las 13 horas, personajes de fantasía y un pasacalles con bailarinas y músicos recorrerán las calles del barrio.

Los más pequeños podrán disfrutar a las 14 horas de un teatro de títeres y ya por la tarde, a partir de las 17 horas, niños y mayores podrán contemplar de nuevo el pasacalles medieval. A partir de las 17.30 horas, niños y niñas podrán reponer fuerzas con una chocolatada infantil y a las 18:30 disfrutar de un espectáculo de magia.

Antes, a las 18 horas, recorrerán las calles los médicos de la peste y a las 19 horas, la música y las danzas serán las protagonistas de las calles del mercado. Para los amantes de las fotos, a partir de las 19.30 horas un photocall itinerante con orcos recorrerá el barrio y a las 20:00 horas habrá un nuevo pase de títeres.

El plato fuerte llega a las 21.30 horas con el desfile de antorchas y un espectáculo de fuego. Y pondrá la guinda a una jornada redonda el concierto medieval de ‘Grimorium’ en la Plaza Nueva de Gamonal a partir de las 22 horas.

Ya el domingo, la jornada arranca con el tradicional pasacalles a partir de las 11 horas. A partir de las 12 horas se podrá participar en un taller de caligrafía medieval y de teatro de calle a las 12.30 horas de la mano de ‘Los mercaderes de Bizancio’.

A partir de las 13.30 horas los personajes de fantasía volverán al barrio y, media hora antes, a las 13 horas, habrá un espectáculo de magia para todos los públicos. A las 14 horas la danza y la música vuelven al mercado y a las 17:00 regresa el desfile y el pasacalles.

Por la tarde, a partir de las 18.30 horas habrá un nuevo pase del espectáculo de magia y la animación seguirá recorriendo el mercado medieval. El cierre será a las 20.30 horas con un nuevo pase del espectáculo de fuego.