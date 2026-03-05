El PP saca pecho del "poderío industrial y agroalimentario" de Burgos y llama a rechazar mensajes "derrotistas"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La caravana de campaña con la que el Partido Popular acerca -y escenifica- sobre ruedas sus compromisos electorales hacía parada en la capital burgalesa. El paseo Sierra de Atapuerca servía de aparcamiento y escenario, en el que hasta cinco vehículos de distinto tamaño y naturaleza 'clamaban' las promesas 'populares'. Abrigaban de paso al presidente de la formación en la provincia, Borja Suárez, y a la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo, que desgranaron las medidas y alentaron a sus vecinos a aupar, de nuevo, a Alfonso Fernández Mañueco a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Suárez barrió para casa y aprovechó la cita para reivindicar el papel de Burgos dentro de la comunidad y defender su potencial económico y su "poderío industrial y agroalimentario", presumió, para hacer extensibles esas y otras bondades al conjunto de la región: "Ante todos los mensajes derrotistas, ante todos los mensajes negacionistas, necesariamente tiene que haber un mensaje real y tiene que haber un mensaje objetivo sobre la tierra donde vivimos, que es una tierra de oportunidades, que es una tierra con unos estándares de prestación de servicios públicos como no tienen otras y que es un buen sitio para vivir".

En su intervención, el también presidente de la Diputación apeló al orgullo de los castellanos y leoneses, a los que se refirió como personas "austeras y sobria, que siempre han estado a la altura del momento".

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Burgos, Marta Arroyo, explicó que la caravana está formada por varios vehículos que representan sectores y medidas concretas del programa electoral, que incluye 1.031 propuestas pensadas para "seguir avanzando por la senda de la estabilidad, del progreso y del futuro" bajo el liderazgo de Mañueco.

Cada vehículo simboliza un ámbito de actuación. Así, el turismo representa las medidas dirigidas a las familias, entre ellas la ampliación del bono nacimiento hasta los 5.000 euros o el bono infantil de 200 euros. También se incluyen ayudas al alquiler que pueden cubrir hasta el 50 % de la renta, así como la construcción de vivienda pública.

La candidata también destacó las iniciativas dirigidas a autónomos y empresas -representadas por una furgoneta-, como una ayuda directa de 300 euros para compensar las subidas de costes, que en la provincia beneficiaría a unos 26.000 autónomos, así como la promoción de suelo industrial y un plan de inversión en innovación de 476 millones de euros.

El programa incluye además medidas para el sector agrario, que un tractor 'pasea' estos días por la comunidad, como ayudas para modernizar explotaciones y facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres, así como planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino-caprino.

La caravana también, y sobre todo, según Suárez, simboliza las políticas de movilidad, entre ellas la continuidad del transporte gratuito mediante la tarjeta BusCyL, cuyo nombre porta el autobús incluido en la caravana. Completa el parque móvil del PP un microbús: "Simboliza a nuestros niños y mayores y la educación, ámbito en el que somos líderes", destacó Arroyo, para recordar el anuncio del presidente Mañueco de gratuidad de la matrícula del primer curso de universidad o la nueva Facultad de Medicina en Burgos.