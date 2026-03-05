El Ayuntamiento de Burgos ordena abrir todas las puertas del Parral (las siete)

Cartel en una de las puertas de acceso al parque de El Parral, en el que se advierte de que se cierran en la noche de viernes y sábados.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha dado la orden de abrir todas las puertas que dan acceso al parque del Parral. Las siete. Esta decisión se ha tomado en la última Junta de Gobierno, después de que en el último trimestre del año, tras la inauguración oficial de la rehabilitación medioambiental de este espacio, se hayan recibido quejas de los ciudadanos en las que se reclamaba que se abrieran todos los accesos.

El parque de El Parral en Burgos reabrió sus puertas el 28 de octubre de 2025 tras una remodelación de 18 meses y casi 2 millones de euros invertidos por Patrimonio Nacional. A los pocos días, se comunicaba desde el Consistorio capitalino, a través de los medios de comunicación, que el acuerdo con el organismo nacional para preservar este espacio natural establecía el cierre de las siete puertas durante las noches de los viernes y sábados entre las 23.00 y las 6.00 horas. El primer viernes que se cerró fue el 31 de octubre.

Desde ese momento, la Policía Local se viene encargando de clausurar las puertas para evitar botellones y vandalismo en fines de semana. Sin embargo, el resto de días de entresemana, varias de las puertas permanecían cerradas, lo que generó la llegada de quejas a través del Servicio de Atención Ciudadana 010.

También en la última Comisión de Medio Ambiente, concejales del grupo municipal socialista realizaron esta petición y preguntaron por el motivo por el que en ocasiones durante el día varias de las puertas de acceso al recinto permanecían cerradas. La cuestión se centraba sobre todo en las grandes puertas de metal que se ubicaban frente a las pistas de atletismo de San Amaro y también en otra cercana al Hospital del Rey.

Puerta del parque del Parral, en el paseo de la Universidad de Burgos.SANTI OTERO

Tras comprobar esta situación, que era cierto que varias de las puertas no se abrían, desde el equipo de Gobierno se ha dado la orden a Policía Local para que puedan estar abiertas todas ellas, para facilitar el acceso y los paseos de los burgaleses por el parque de El Parral.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, explica que el acuerdo con Patrimonio Nacional solo es efectivo para las noches de viernes y sábados. Por tanto, se seguirán cerrando de 23.00 a 6.00 horas, las siete puertas, mientras que el resto del tiempo el acceso será libre por cualquiera de ellas.

En las obras que se realizaron, desde junio de 2024 hasta el pasado octubre, estaba incluida la colocación de siete puertas, además de la rehabilitación ambiental y el nuevo mobiliario. Ya el día de la inauguración se advertía que se cerraría este espacio en momentos puntuales y, finalmente, se decidió la solución de las noches de los fines de semana con la idea de preservar la rehabilitación.

Las nuevas puertas, siete en total, también se cierran a cal y canto cuando se prevén condiciones meteorológicas adversas para evitar accidentes por caídas de ramas.

La parte central del proyecto para renovar todo este parque fue su recuperación paisajística, a lo que se destinaron más recursos económicos. En este sentido, las labores se centraron en la plantación de 300 nuevos ejemplares de arbolado de varios tamaños que se incorporaron a la flora existente en este ecosistema, así como otros 4.000 arbustos de pinar, dehesa y bosque, que ocupan una superficie aproximada de 2.070 metros cuadrados.