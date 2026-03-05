El Correo de Burgos

Cuarto atropello en la misma calle de Burgos en lo que va de año

La víctima, un hombre de 33 años, se encontraba cruzando un paso de peatones

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Nuevo atropello este jueves n la calle Esteban Sáez Alvarado de Burgos capital, el cuarto en lo que va de año. En esta ocasión, un hombre de 33 años  ha resultado herido tras ser arrollado por un turismo mientras atravesaba un paso de peatones a la altura del número 43. 

Según informa el 112, el accidente se produjo en torno a las 20:13 horas. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones solicitaba asistencia sanitaria al Sacyl mientras comunicaba lo sucedido, tal y como ordena el protocolo a la Policía Nacional y Local

Con una ambulancia movilizada, el personal sanitario ha atenido al herido en el lugar. 

