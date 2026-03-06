La ‘Y’ vasca afronta su «recta final» y acerca la conexión con el AVE a Vitoria

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El AVE entre Burgos y Vitoria sigue dando pasos constantes en su desarrollo, en este caso en la vertiente que discurrirá por el País Vasco, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya confirmado que la conexión entre las tres capitales vascas y la frontera francesa, la conocida como ‘Y’ vasca esté en su «recta final». Así lo puso de relieve durante su intervención en el III Foro Capital celebrado en Vitoria.

Puente adelantó que «en menos de un año veremos concluida la plataforma ferroviaria de toda la ‘Y’ vasca», quien el día anterior realizó una visita a las obras de la infraestructura, por lo que afirmó que la llegada de la alta velocidad a Euskadi pueda ser efectiva en los próximos tres o cuatro año. Hay que recordar que desde el año 2018 se ha ejecutado una inversión de 1.750 millones de euros, en la que se incluyen el tercer carril hasta Irún y su nueva estación internacional para conectar con Francia. El ministro de Transportes recordó la complejidad de este trazado, ya que el 80% de la ‘Y’ vasca discurre por túnel o por viaducto, lo que da cuenta de la «complejidad y costes» de la infraestructura.

En cuanto al estado actual de los trabajos, Puente recordó que ya está en marcha el montaje de la vía, con nuevas bases en Maturtene y Vitoria, así como el tendido de la catenaria y las instalaciones de seguridad. En el caso del ramal vizcaíno alavés hay 15 tramos que ya están finalizados y se están dando avances en los cuatro que quedan, entre los se incluyen los tres del Nudo de Bergara, que es el «verdadero corazón» de la ‘Y’ vasca, ya que es la unión de los ramales de alta velocidad de Bilbao a San Sebastián con el ramal Vitoria-Bilbao.

En este punto del proyecto, el ministro remarcó que aún quedan por definir los accesos a las ciudades, por lo que ofreció su colaboración a las autoridades vascas para que estos accesos «estén listos» cuando el proyecto esté culminado. Puente remarcó, no obstante, que «la recta final» de la ‘Y’ vasca debe completarse con el trazado que unirá Burgos con Vitoria. Entre ambos proyectos la inversión superará los 3.000 millones de euros.

En este sentido, hay que recordar que entre Burgos y Vitoria ya se han licitado cuatro de los siete tramos en que se dividen los cerca de 94 kilómetros. Puente recordó que hay licitados, o en ejecución, el 60% del recorrido, lo que representa 1.180 millones de inversión movilizados. El último tramo licitado es el que unirá Piérnigas con Pancorbo, con una longitud de 22,7 kilómetros y un presupuesto de licitación de 357,6 millones de euros (IVA incluido).

Se suma a otras dos, las de los tramos que unen la variante ferroviaria con el Valle de las Navas, con una longitud de 16,7 kilómetros, y la que une Manzanos, en la provincia de Álava, con la Puebla de Arganzón, de 7 kilómetros. Ya está en obras el tramo que conectará Pancorbo con Ameyugo, de 8,4 kilómetros. El último tramo al que se ha dado luz verde para la licitación de la obra es que el conecta con el tramo, el único de esta conexión con el País Vasco, que ya está en construcción, el que une Pancorbo con Ameyugo. Hace un año, el Consejo de Ministros daba la autorización para licitar las obras. En julio, Adif adjudicaba los trabajos por 393,8 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ferrovial, FCC y Convensa para construir los 8,4 kilómetros.

Este tramo, según se recogía en la referencia del Consejo de Ministros, contempla la ejecución de 22,7 kilómetros de plataforma e incluye la construcción de doce viaductos, entre los que figuran dos sobre el río Oroncillo (de 1,8 kilómetros y 1,4 kilómetros) y el viaducto sobre el río Oca (de 0,9 kilómetros). El tramo, que discurre por hasta 11 términos municipales de la provincia de Burgos, incluye además un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes.