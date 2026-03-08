Burgos alza la voz por «una igualdad real y efectiva» en el Día de la Mujer

Instante de la manifestación del Día de la Mujer de 2026.SANTI OTERO

La capital burgalesa volvió a teñirse de morado este 8 de marzo. Alrededor de dos mil personas respondieron a la llamada de la Coordinadora Feminista de Burgos, partiendo desde la Plaza del Cid en una marcha que, como es tradición culminó en la Plaza Mayor con la lectura del manifiesto.

Arropada con mensajes cargados de intención como ‘A palabras machistas, oídos violetas’, ‘Ni histérica ni menstruando, grito porque nos están matando’ o ‘Que el miedo cambie de bando’, la portavoz de la Coordinadora, Silvia Adrián, aseguró que «queda mucho camino por recorrer en todos los ámbitos» y que «hoy no hay nada que celebrar, sobre todo teniendo en cuenta que, a estas alturas del año, ya han sido asesinadas ocho mujeres y dos niños», lamentó.

Lo hizo, poniendo de manifiesto lo que parece un aparente retroceso en la mentalidad de las capas más jóvenes de la sociedad. Adrián mostró su preocupación ante la deriva ideológica actual asegurando que «parece que volvemos para atrás. Nos preocupa la forma de pensar de la juventud, con la mitad de los chicos jóvenes en contra del feminismo y muchas de las chicas sin hacerse oír».

En este sentido, la portavoz señaló directamente a las redes sociales como una herramienta que ha causado «mucho daño». Según la Coordinadora Feminista de Burgos, estas plataformas han permitido la proliferación de un «falso feminismo» que, «bajo disfraces de igualdad, busca en realidad invisibilizar a la mujer y hacer desaparecer su papel protagonista en la lucha por sus propios derechos».

Ante este escenario, Adrián hizo un llamamiento directo a las instituciones públicas. «Las administraciones tienen que ponerse las pilas y remover los obstáculos para que la igualdad sea real».

Al llegar a la Plaza Mayor, la lectura del manifiesto puso cifras y contexto político a la protesta. El texto denunció que las mujeres siguen sufriendo las consecuencias más duras de la desigualdad a nivel global, citando las guerras y los extremismos como factores que agravan la subordinación femenina. Los datos aportados por la entidad son demoledores y e s que «más de 30.800 mujeres cuentan con órdenes de protección en vigor y se han denunciado más de 10.000 delitos contra la libertad sexual».

«Denunciamos la utilización política de la violencia contra las mujeres. Mientras algunos partidos se presentan como defensores de la igualdad, persisten estructuras misóginas que permiten la impunidad de los agresores», rezaba el manifiesto leído ante los manifestantes.

El movimiento feminista burgalés no ahorró críticas hacia las políticas que, bajo el argumento de la «libre elección», mantienen la precariedad de las mujeres. Se señalaron problemas persistentes como «la brecha salarial, la escasa presencia femenina en puestos de poder y la falta de una corresponsabilidad real en las tareas de cuidados».

Asimismo, la coordinadora alertó sobre «el colapso de los sistemas de protección y la creciente privatización de los recursos destinados a las víctimas» El acto concluyó con unmensaje claro. «Porque nos queremos vivas, libres y fuertes. Porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y no vamos a callarnos».