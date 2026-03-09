El humedal de Fuentes Blancas se prepara para recuperar su equilibrio natural tras las obras

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El humedal de Fuentes Blancas, en pleno cinturón verde de Burgos, está casi listo, como el espacio vivo que es, para comprobar cómo la primavera impulsa su recuperación tras las obras de rehabilitación ambiental.

Una vez terminada la intervención, orientada a mejorar la calidad del agua y la biodiversidad, será ahora la propia naturaleza la que marque el ritmo de la evolución del humedal.

El proyecto se ha hecho precisamente para mejorar la biodiversidad del espacio, pero es todavía complicado elucubrar su futuro, ya que se trata de un ecosistema completamente artificial. Será necesario realizar un seguimiento de su evolución para ajustar el mantenimiento necesario.

Justo hace un año, el pasado marzo, comenzaron los trabajos promovidos desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, y a finales de este febrero se podía decir que estaban listos al 90%. Para rematar, apenas falta recuperar un poco la cobertura vegetal y arreglar el camino de acceso.

Es cierto que tanto al inicio de las obras como en estos meses de invierno, cuando tenían que estar terminando, las abundantes lluvias en esas dos épocas condicionaron el avance, ya que de inicio el plazo de ejecución que se marcó era de apenas seis meses. Por tanto, se solicitó una ampliación de tiempo y el nuevo tiene marcada la fecha del 16 de marzo.

La empresa Excavaciones y Obras Alpesa es la encargada del desarrollo de los trabajos y fue adjudicataria por la cuantía de algo más de 150.600 euros con el IVA incluido, casi un 25% menos sobre el precio de licitación que llegó a los 250.000 euros.

El coste económico se vio posteriormente incrementado en 17.000 euros, porque algunos de los trabajos resultaron más costosos y hubo que hacerlos manualmente, precisamente condicionados por las inclemencias meteorológicas, según indican desde la Concejalía de Medio Ambiente, que preside Carlos Niño. Por tanto, alcanzaron el coste de 167.600 euros. La actuación se ha financiado en parte con cantidades recibidas con cargo a los fondos de Transformación, Recuperación y Resiliencia de los Next Generatión.

Desde esta área municipal se explica que la rehabilitación ambiental no tiene «efectos inmediatos», sino que será necesario esperar varias temporadas, entre 4 y 5 años, para ver la evolución del ecosistema tras las actuaciones que han ido dirigidas a mejorar la calidad del agua en la laguna. «En la naturaleza todo lleva su ritmo y el ecosistema tardará algún tiempo en recuperarse completamente», comentan.

La vegetación y la comunidad de aves del humedal pasarán por varias fases de evolución antes de alcanzar un nuevo equilibrio, durante las cuales se podrán observar diferentes especies. Para los observadores de aves, y para todo el mundo, «será una nueva oportunidad para admirar la capacidad de recuperación que tiene nuestro río Arlanzón».

La Concejalía de Medio Ambiente considera este espacio como un ecosistema lo «suficientemente valioso» para haber realizado esta apuesta de recuperación. No hay que olvidar que aguas arriba este entorno de ribera está incluido en la Red Natura 2000. El humedal, por su parte, forma parte del cinturón verde de la ciudad y, por tanto, también cuenta con esta protección ambiental.

En este sentido, de cara a lograr los objetivos marcados de mejora de este espacio, también se hace un llamamiento al civismo para que quienes quieran disfrutar de este paseo por la naturaleza lo hagan respetando la flora y la fauna. Así, ha quedado instalado en el humedal un poste informativo en el que se avisa de que hay una zona delimitada con postes verticales (se incorpora un mapa), a partir de la cual se prohíbe el acceso de peatones y de perros. «No respetar la prohibición de acceso tanto por personas como por animales de compañía supone una infracción grave sancionada con multa de hasta 1.500 euros».

En esta zona, los aficionados a la observación de aves pueden encontrar especies interesantes como oropéndolas, pájaros mosquiteros; se espera que puedan criar patos y garzas. Durante la época de migración puede convertirse en parada de distintas especies.

El proyecto

Una de las principales mejoras que introducía el proyecto y en la que los técnicos de medio ambiente tienen puestas las esperanzas para que mejore la calidad del agua de esta superficie es en la conexión entre el río Arlanzón y el humedal que antes iba entubado. Ahora se ha reconstruido el canal, va a cielo abierto y se ha naturalizado. Con esta actuación de mejora entre el río y la laguna se busca un flujo de agua constante y de mayor volumen, acorde a la concesión de agua vigente.

El principal problema que arrastraba esta superficie de agua, que se recuperó hace más de 20 años (2002) al restaurar una antigua escombrera que se había formado por las obras de la Ronda Este, era la escasa «tasa de renovación del agua» que llegaba, según los estudios previos que se han venido realizando desde hace varios años y que monitorizó la empresa Albera Medio Ambiente, redactora del proyecto de intervención.

En aquellos estudios que se desarrollaron en 2022 se veía necesario mejorar la tasa de entrada de agua y se alertaba también sobre la presencia de grandes masas de algas, Myriophyllum spicatum, que generaban biomasa que se acumulaba en las zonas más profundas de la laguna, pudriéndose y causando una falta de oxigenación, «muy perjudicial para la fauna». Es más, hacía imposible el desarrollo de fauna a niveles más bajos.

De acuerdo al proyecto, también se ha limpiado el canal de salida del agua, que presentaba restos de vegetación que pueden taponarlo en caso de acumularse más restos, y se ha creado un canal lateral al azud de desagüe que permita el flujo de ictiofauna, mejorando la diversidad en la laguna, hoy muy escasa.