El Ayuntamiento de Burgos oferta 4.000 plazas entre campamentos deportivos y cursos de agua y raqueta para este verano

«Ofrecer una solución de conciliación real para las familias y promover un ocio saludable en todas las edades». Ese es el objetivo de la programación de campamentos y actividades deportivas para la temporada estival del Ayuntamiento de Burgos, tal y como apuntó la concejal de Deportes, Carolina Álvarez.

La oferta se divide en campamentos multideportivos y una extensa variedad de cursos de agua y raqueta que se desarrollarán entre el 30 de junio y el 4 de septiembre.

Los campamentos, con un total de 1.100 plazas, están dirigidos a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2019. «Las actividades tendrán lugar principalmente en la pista de patinaje de El Plantío y en San Amaro», aunque «podría labores de mantenimiento podría haber un cambio de localización que se avisaría previamente a las familias». El horario está diseñado para facilitar la jornada laboral. «Cuenta con servicio de madrugadores desde las 8 horas y finaliza a las 15 horas», explicó.

En cuanto a la inscripción, los precios son de 42 euros para abonados a Instalaciones Deportivas y de 60 euros para no abonados. «Inicialmente, habrá un límite de dos campamentos por niño, pero a partir del 30 de abril las plazas no cubiertas se liberarán sin límite de inscripción», apuntó Álvarez. El plazo para abonados se abre el 17 de marzo a las 20 horas, mientras que los no abonados podrán inscribirse a partir del 19 de marzo.

La programación «destaca por su dinamismo, con actividades que cambiarán cada semana y se personalizarán según el grupo». Se han diseñado salidas al aire libre «aprovechando los entornos naturales de la ciudad», explicó la concejal, quien detalló que «los grupos de El Plantío disfrutarán de acciones en Fuentes Blancas y La Quinta, mientras que los de San Amaro realizarán actividades en El Parral o en las pistas de atletismo».

Agua y raqueta

Por otra parte, Álvarez avanzó que se ofertarán 2.896 plazas para los cursos de agua y raqueta para el periodo estival, que están dirigidos a todas las edades.

La oferta acuática es una de las más completas, con ocho tipos de cursos distintos repartidos en las cuatro piscinas municipales. Destaca la matronatación para bebés de 4 a 18 meses y de 19 a 36 meses y que estará disponible en julio en El Plantío, San Agustín y San Amaro, y en agosto en El Plantío.

También se ofrecerá natación con cinco grupos por edades y nivel, además de otros dos grupo específicos para mayores de 18 y para mayores de 55 años. El Plantío también acogerá la actividad de aquasport.

Para quienes buscan una actividad dirigida y son mayores de 16 años, se han programado sesiones de aquagym en San Amaro, El Plantío y San Agustín; aquapilates en San Amaro; aquaerobic en San Agustín y la modalidad de powernatación, «enfocada al alto rendimiento y a opositores», solamente en El Plantío. San Agustín acogerá además un curso de mejora de espalda para tratar patologías específicas.

Los cursos de raqueta se dividen en tres grandes bloques, pádel, tenis y frontenis. «El pádel se impartirá en San Amaro para categorías infantil, juvenil y adultos durante julio y agosto, mientras que los cursos de tenis se desarrollará en los complejos de Río Vena, San Amaro y El Plantío y el frontenis se concentrará exclusivamente en El Talamillo».

Las sesiones tendrán una duración aproximada de 50 minutos. Todas las inscripciones podrán gestionarse a través de la web del Ayuntamiento o la app de Deportes. Los plazos de inscripción son los mismos que para los campamentos y a partir del 30 de abril, todos los cursos disponibles quedarán abiertos para que los interesados puedan inscribirse en tantas modalidades como deseen.

Toda la información ya se puede consultar en los programas y en la web municipal.