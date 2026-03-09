Arranca el clareo en 15 hectáreas del cerro de San Miguel "sobre árboles viejos, secos y peligrosos"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los trabajos de conservación del cinturón verde de Burgos se centrarán durante las dos próximas semanas en el cerro de San Miguel para actuar sobre un total de 15 hectáreas que permitan mejorar el estado de la masa forestal.

En los días previos a comenzar las tareas, se han señalizado los ejemplares que son necesarios retirar porque están "secos, viejos y son peligrosos", como indicaba el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, que explicaba que, si se calcula que aproximadamente hay 800 pies por hectárea, la tala afectará aproximadamente al 10%.

Así, exponía que es una actuación de clareo "moderada" y necesaria porque llevaba muchos años sin hacerse. Entre los beneficios, permitirá evitar la competencia entre los árboles, dar más luminosidad al cerro, evitar riesgos de caídas durante los temporales de viento y lluvia, así como prevenir incendios.

Niño indicaba que la seguridad de los viandantes es otra de las cuestiones por las que era urgente poner en marcha estas actuaciones en el cinturón verde, ya que, por ejemplo, en la zona en la que se trabaja estos días, muy cerca del Centro de Biodiversidad y de los depósitos de agua, se concentran numerosos ejemplares que ya se han caído, sin la necesidad de intervenir de los operarios.

La actuación forma parte de las labores de mantenimiento previstas en el cinturón verde de la ciudad, una superficie forestal que ronda las 450 hectáreas. Según detalló el edil, el plan municipal prevé intervenir en unas 250 hectáreas durante cinco años, de las que ya se ha actuado en 140. En esta fase concreta se trabajará sobre unas 15 hectáreas del entorno del cerro.

Los trabajos se están realizando en una primera fase con caballos de raza 'Hipano-Bretón' para la extracción de madera en las zonas de mayor pendiente, con el fin de evitar daños en el terreno.

Posteriormente, se utilizará maquinaria forestal para completar las labores, allí donde sea más fácil su acceso, como concretó Pedro Renuncio, de la empresa Crece, adjudicataria del lote 2 de mantenimiento de parques y jardines, que es el que incluye las actuaciones específicas en el cinturón verde.

En el último contrato para adjudicar las zonas verdes, se incluyó, por primera vez, la conservación de la masa forestal del término urbano, que tiene asignados 773.061 euros anuales, así como otros 77.306 para trabajos especiales que pueden surgir en distintos momentos del año.

Con la firma del contrato hace ya un año, se realizaron trabajos también en el cerro de San Miguel en las proximidades de la calle San Francisco, para atender las quejas de los vecinos de la zona y actuar de manera preventiva, ya que todos los veranos se sucede algún incendio en esta zona. Durante este otoño y en el invierno, las actuaciones se centraron en el parque de Fuentes Blancas, en las cercanías de la Cartuja, lugares muy propicios para el senderismo y que, por tanto, hacían urgente las tareas de mantenimiento.

Este pinar donde se actúa ahora, una zona sensible para los burgaleses por su cercanía al Castillo, es de los años 50 o 60 del pasado siglo y la última vez que se intervino de forma moderada fue hace unos 10 años, comentaba el responsable de la empresa.