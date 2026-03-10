Barrio: "El TSJ responsabiliza única y exclusivamente al PP de la situación de la Escuela de Música"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"Demoledora para el Ayuntamiento de Burgos". Así califica la concejal socialista, Nuria Barrio, la sentencia de la sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la Escuela Municipal de Música 'Antonio de Cabezón', ya que a su juicio, "saca los colores al equipo de Gobierno, que prescinde de los procedimientos y adopta acuerdos sin respetar la ley". El fallo, que se conoció el pasado 2 de marzo, estimó el recurso del adjudicatario y suspendió el acuerdo tomado en Junta de Gobierno, el 7 de agosto de 2025, que obligaba a la empresa a seguir prestando el servicio de la Escuela de Música de forma forzosa.

Tras analizar la resolución, Barrio explica que exonera hasta en cinco ocasiones de responsabilidad al adjudicatario y atribuye "única y exclusivamente la responsabilidad al Ayuntamiento de Burgos". Además, le afea que no sacara la licitación del nuevo contrato a tiempo porque era su obligación. Así, leyó algunos párrafos como el siguiente: «No comprende la sala que no previera con antelación suficiente el Ayuntamiento de Burgos, al conocer las fechas de vencimiento de la última prórroga en vigor, la continuidad de la prestación del servicio mediante el correspondiente procedimiento de licitación».

El fallo contempla que se llevó al adjudicatario, que es una persona física, "a una situación límite" en lo económico y considera acreditadas las pérdidas económicas que está sufriendo por el desarrollo del contrato. Y añade de manera literal que no se le puede atribuir a este particular "ningún sesgo de reprochabilidad o culpabilidad". En concreto, se recoge que en el año 2023 la actividad generó unas pérdidas de 5.913,81 euros, en 2024 se elevaron hasta 10.334 euros y en 2025, sin cerrar todavía el ejercicio, el saldo negativo será mayor. Además, ha pedido un fraccionamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. "Nos están demostrando bien a las claras la precaria situación económica que el adjudicatario está soportando, quien ha subvenido a la situación desprendiéndose de su poco capital personal", dice en uno de los fundamentos de derecho.

Barrio explica que la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo el 7 de agosto de continuidad forzosa de la actividad, cuando el 4 de septiembre finalizaba el contrato con todas sus prórrogas posibles, y la sentencia indica que no se había hecho siquiera un anuncio de licitación previa de un nuevo contrato, al menos tres meses antes de que hubiera concluido.

Por otro lado, sobre la reunión que tuvo lugar este lunes con el profesorado y la que está prevista para este miércoles con el empresario, la socialista denunció que se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación, porque desde el equipo de Gobierno no se les pidiera asistir. Así reprocha que la única estrategia sea "convencer" al adjudicatario de que reabra la Escuela de Música, cerrada desde este lunes. "Nos da la impresión de que el equipo de Gobierno tiene un doble juego al reunirse por partes con los interesados. ¿No deberían sentarse todos a la vez?", comenta, a la vez que añade que ve complicado convencer a alguien de lo que el juzgado le ha dicho que no está obligado a hacer porque le causa un perjuicio económico "evidente".

Desde el grupo municipal socialista reconocen que la situación para el equipo de Gobierno es ahora mismo "muy complicada" y le reclaman soluciones en lugar de "andar liando a unos y otros con reuniones paralelas".

Por último, Nuria Barrio añadió que este próximo viernes, en el consejo ordinario de la Gerencia de Cultura, volverán a preguntar por la situación de la nueva licitación. "Lo hacemos desde que en diciembre quedó desierto, para saber de las soluciones por las que se va a optar y estamos en marzo y no nos cuentan nada", respondió.

Barrio recordó que el concurso quedó desierto porque no estaban bien cuantificados los costes del servicio y, además, se añadió una ampliación con la escuela de dulzaina. "Se estaba prestando servicio por 48.400 euros y ahora se licita por 102.000 y es también insuficiente", constata la edil a la vista de lo sucedido, cuando no se presentó ninguna empresa.