Barrio carga contra el PP por el cierre de la Escuela de Música y reclama la dimisión de Ballesteros

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio, responsabilizó al equipo de gobierno municipal del cese del servicio de la Escuela Municipal de Música y denunció que la ciudad vive "un día especialmente triste" tras quedarse sin esta actividad formativa desde este mismo lunes.

La actividad queda interrumpida tras conocerse la sentencia del 2 de marzo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en la que se estima el recurso del adjudicatario y se suspende el acuerdo tomado en Junta de Gobierno, el 7 de agosto de 2025, que obligaba a la empresa a seguir prestando el servicio de la escuela de música de forma forzosa.

El tribunal afirma expresamente que el Consistorio podía haber evitado el problema si hubiera licitado el contrato con tiempo. «No comprende la sala que no previera con antelación suficiente el Ayuntamiento de Burgos al conocer las fechas de vencimiento de la última prórroga en vigor la continuidad de la prestación del servicio mediante el correspondiente procedimiento de licitación», afirma. Añade, además, que «no consta que concurriera circunstancia imprevisible para que el Ayuntamiento de Burgos para verificar la nueva licitación y contratación». A la vez que insiste en que a 4 de septiembre de 2025, «no había tenido lugar el anuncio de licitación del nuevo contrato».

La sala considera que obligar al anterior adjudicatario a seguir prestando el servicio puede causarle perjuicios económicos y señala que el servicio es importante para la ciudad, pero no es «esencial» en términos jurídicos, por lo que no justifica imponer esa continuidad obligatoria.

Con estos argumentos que da este último fallo judicial, la socialista aseguró que la interrupción del servicio es consecuencia directa de la gestión «pésima» del Ejecutivo local, al que acusó de haber dejado caducar el contrato sin adjudicar uno nuevo a tiempo. «Es la crónica de una muerte anunciada», afirmó, tras recordar que su grupo llevaba tiempo advirtiendo de la situación.

Cartel que circula en redes sociales de la movilización de apoyo a la Escuela de Música.

Según explicó, la paralización de la escuela deja sin actividad a más de 700 familias y a cerca de 25 profesores, además de frustrar actividades previstas por el alumnado. Así, realizó un llamamiento a los burgaleses para acudir a la concentración convocada para esta tarde, a las 19.00 horas, en la Plaza Mayor, para reivindicar soluciones.

La concejala criticó además que el servicio tiene un coste inferior a 50.000 euros anuales, una cantidad que consideró «ridícula» dentro del presupuesto municipal, y acusó al equipo de gobierno de actuar con «desidia» en la gestión cultural. Desde su punto de vista, la administración local había tenido otros mecanismos legales para intentar restablecer el servicio, como contratos puente o de emergencia, y acusó al equipo de Gobierno de no haber buscado soluciones con la suficiente rapidez y optar por una medida cautelar para mantener el servicio de manera forzosa que ahora ha decaído judicialmente.

Por cierto, que nada se sabe del nuevo contrato de licitación del servicio de la Escuela de Música que ya quedó desierto hace varias semanas y, por tanto, la licitación sigue en el aire.

Barrio criticó también que, mientras todos estos acontecimientos se han desarrollado, desde que el día 2 sale la sentencia, el equipo de Gobierno ha guardado silencio para hoy marcharse en delegación a Madrid para "dar palmas" en la presentación de la candidatura de Burgos a capital cultural europea en 2031.