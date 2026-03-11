PP y PSOE cancelan su campaña en Burgos tras el trágico incendio de Miranda de Ebro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La tragedia ocurrida en Miranda de Ebro ha alterado este miércoles el desarrollo de la campaña electoral en la provincia de Burgos, donde PP y PSOE han decidido cancelar los actos que tenían previstos a lo largo de la jornada en señal de luto. El incendio, en el que han muerto tres mujeres, ha dejado la actividad política en un segundo plano y ha provocado la suspensión de la agenda pública de ambas formaciones en distintos puntos de la provincia. El Ayuntamiento mirandés ha decretado un día de luto oficial.

En el caso del Partido Popular, el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido los actos electorales que tenía programados durante la mañana en Valladolid para desplazarse a Miranda de Ebro. A esa decisión se suma la cancelación de toda la agenda prevista por el PP de Burgos para este miércoles. Entre los actos suspendidos figuraba también la visita que iba a realizar por la tarde a Aranda de Duero la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

También el PSOE ha optado por dejar sin efecto sus convocatorias públicas en la provincia. Los socialistas han cancelado el mitin que Patxi López tenía previsto en la fábrica de tornillos y han suspendido además toda su agenda pública en Burgos, incluida la atención a medios que iba a ofrecer en Lerma.

El incendio que ha motivado estas decisiones se registró durante la noche en un edificio de Miranda de Ebro y se saldó con tres fallecidas y cuatro heridos. Ya hay un detenido, acusado de provocar el fuego después de que él mismo se entregase en la comisaría de la Policía Nacional de Miranda.