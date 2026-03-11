Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La atención a familias, especialmente a las más vulnerables, la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo, y el compromiso con la igualdad efectiva y la erradicación de la violencia de género y en el ámbito familiar son los objetivo del área de Bienestar Familiar, que el pasado 2025, redujo «ligeramente» el número de familias atendidas, tal y como refleja la memoria del área.

A pesar de la disminución general en el número de intervenciones, en 2025 hubo programas que incrementaron la atención. Es el caso del servicio de Cuidados a la Infancia, que durante el último ejercicio, se atendió a un total de 11.402 menores, lo que supone un aumento de 2.603 respecto al año anterior. Según ha explicado el concejal responsable del área, José Antonio López, el objetivo es que los progenitores puedan acudir a trabajar o formarse «con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien atendidos» ya sea «en centros de día o a domicilio».

También en el ámbito de la Infancia, las Escuelas Infantiles Municipales registraron una matrícula de 349 niños y niñas para el curso 2025/2026, con menores desde las 16 semanas hasta los tres años. Por su parte, el Servicio Koala de ayuda a domicilio ha prestado apoyo a 61 menores, 37 niños y 24 niñas. «Para la prestación del servicio en los 51 casos se han realizado 3.351 horas de apoyo educativo y 1.504 horas de apoyo doméstico», apuntó el concejal.

En cuanto al programa Construyendo mi futuro, un recurso socioeducativo dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, que «a pesar de las controversias externas ajenas al Ayuntamiento, arrancó con 50 jóvenes repartidos en seis grupos, de los cuales 37 mantienen una continuidad». Se trata de una propuesta que «ofrece un espacio seguro donde trabajar habilidades personales, ocio saludable y motivación al estudio, alejándolos de conductas de riesgo», señaló el edil.

En el ámbito familiar, el programa de Apoyo a la Familia registró en 2025 «un total de 900 actuaciones de intervención directa y asesoramiento, trabajando en estrecha coordinación con los CEAS, centros escolares y juzgados». También destaca la colaboración con Caixa Proinfancia, que «ha llegado a 83 familias y 147 menores mediante refuerzo educativo y apoyo social y económico».

Por otra parte, la «prevención y la formación han sido pilares clave» en 2025 a través de los talleres de Bienestar Familiar. El pasado año «se desarrollaron 10 talleres con 80 participantes, mayoritariamente madres», que estaban centrados «en la crianza positiva, la gestión de la adolescencia, el acompañamiento en duelos, separaciones o divorcios, y el uso responsable de las nuevas tecnologías».

Violencia de género

En el ámbito de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y en el ámbito familiar, López señaló que en 2025 «el área de Asesoría Jurídica atendió a 115 personas, de las cuales un tercio estaban relacionadas directamente con casos de violencia de género». Además, 67 personas recibieron terapia. Un recurso que «este año se ha ampliado a los menores expuestos a estas situaciones».

A 31 de diciembre de 2025, el servicio Atempro contaba con 76 usuarias. Además, se dio refugio a 19 mujeres y 3 menores en pisos de acogida, manteniendo convenios estratégicos con entidades como Adoratrices a través de los programas Betania y Ain Karem para el apoyo a mujeres gestantes y madres o en contextos de prostitución.