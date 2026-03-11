Vuelve el Gran Concurso de Hormigón: 400 estudiantes de Burgos buscan la mezcla más resistente

Un grupo de alumnas preparan su mezcla de hormigón con cemento, grava, arena y agua para crear el testigo de hormigón más resistente.TOMAS ALONSO

Marta Casado Burgos

Vuelve el Gran Concurso del Hormigón a las aulas de Tecnología de Bachillerato. Un total de 20 de lso 37 institutos de Burgos participan en el reto que han puesto en marcha el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos (COAATBU) y el Grado de Arquitectura Técnica de la Universidad de Burgos (UBU). En total unos 400 alumnos que tratan de encontrar la mezcla más resistente de cemento, grava, arena y agua con la que lograr el mejor cachi de hormigón y llevarse el primer premio.

La presentación de la nueva convocatoria se ha celebrado en el IES Diego Porcelos que el año pasado ganó el primer premio en la fase provincial y se alzó con el hormigón más resistente de España en la fase nacional. Si la resistencia habitual son 30 megapascales, el testigo realizado por los alumnos de primero de Bachillerato del centro el año pasado alcanzó los 50. «Es un concurso que anima a los alumnos a tener interés en las materias, les ayuda a ver cómo se aplica esa parte teórica que ven en clase y son muy interesantes para alumnos de la rama científica y técnica», explicó el director del IES Diego Porcelos.

El Concurso de Hormigón está organizado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España en el que participan las organizaciones colegiales provinciales con el objetivo de «promocionar y dar a conocer una profesión, mostrar que la construcción es una salida que se puede tener en cuenta y que, ahora mismo, tiene paro cero», señaló el portavoz del COAATBU, Mario Díez Rodríguez. Una iniciativa que el año pasado se lanzó en 11 provincias y que ha convencido porque ya son 33 las entidades colegiales de todo el país que participan.

Para la universidad es la excusa perfecta para «despertar la curiosidad de los futuros estudiantes de la universidad, este concurso del hormigón nos permite crear puentes con los futuros estudiantes, se fomenta el interés sobre lo que hacemos antes de que se inicie la matriculación efectiva», señaló la profesora del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Burgos, Alba Rodrigo Bravo. Es en el laboratorio del Grado de Arquitectura Técnica y el Doble Grado de Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica donde se realiza la prueba de resistencia de cada uno de los hormigones presentados por los equipos de Burgos.

Una forma de atraer a nuevo alumnado porque «en el sector de la construcción hay falta de todos los perfiles profesionales desde albañiles o encofradores a arquitectos ténccios, hay una gran demanda de profesionales», enfatizó Rodrigo. Y en el caso concreto de arquitectos técnicos «en todo el país se jubilan más de los que se colegian como nuevos profesionales y de ahí este tipo de concursos, para atraer vocaciones», añade Díez.

En las aulas de Arquitectura Técnica de la UBU se ha notado un incremento de alumnado, pero todavía no llenan las aulas. «Es cierto que hay un interés creciente en la titulación porque hemos pasado de 30 matriculados hace cuatro año a 84 el año pasado pero queremos acercarnos a los jóvenes en estas materias de construcción y, en especial, a las chicas, animar a las mujeres a que entren en estas carreras técnicas porque se necesita su mirada para la construcción del futuro», señaló la profesora de la UBU.

Entre esas podrían estar Adriana, Alba, Lara y Desiré. Ellas estaban amasando su mezcla de hormigón, arena y agua antes de colocar la grava. «Estamos haciendo la masa con el hormigón y esperando a ver si crece para incorporar las piedras», explicaban estas alumnas de 1º de Bachillerato Científico y Tecnológico del IES Diego Porcelos. Reconocen que las carreras técnicas les interesan y en concreto Adriana se ve en las aulas de Arquitectura Técnica. «Me gustaría estudiar arquitectura, es una de mis opciones», asgura.

Los centros participantes tienen hasta el próximo 18 de abril para entregar su muestra. Una mezcla de hormigón que colocan en un cachi de plástico, se debe dejar reposar (el secreto mejor en agua) durante 28 días. Después será en el laboratorio de la UBU donde se realicen las pruebas de resistencia para encontrar el hormigón más resistente de Burgos y tratar de renovar el primer premio conseguido por el Diego Porcelos el año pasado.