Vox Burgos acusa al PP de «robar ideas» a base de «prepotencia» y «autoritarismo»

En el fondo están de acuerda y celebran, aunque sea de manera parcial, algunas de las últimas decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, los ediles de Vox lamentan que el Partido Popular haga suyas determinadas imposiciones cuando ambas formaciones mantenían su pacto en vigor. Por ejemplo, la modificación de la Ordenanza de Movilidad recientemente planteada por la alcaldesa, Cristina Ayala, para permitir el acceso de vehículos sin etiqueta matriculados en la ciudad a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). O la defensa a ultranza, mediante la introducción de mejoras, para que la Semana Santa obtenga la declaración de Interés Turístico Internacional.

Para el concejal de Vox, Ignacio Peña, el PP se limita a «robar ideas» sin consultar previamente los pasos a dar con los grupos de la oposición. Una «apropiación» en toda regla, a su juicio, por parte de un Ejecutivo municipal que «actúa como si tuviese mayoría absoluta con prepotencia y autoritarismo». Pero no solo con su formación. También opina que el equipo de Ayala ha seguido los mismos pasos con la propuesta, lanzada en su día por el PSOE, en relación al bulevar de Gamonal.

Sobre la ZBE, el portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, considera que el anuncio de la regidora viene a decir que «a efectos reales está eliminada». No en vano, su grupo pedirá que «se anule por completo» porque la propuesta en sí arroja «muchas dudas jurídicas». Aparte, no le parece de recibo que el equipo de Gobierno pretenda adoptar esta medida de forma unilateral porque, al fin y al cabo, necesitan sus votos ante la más que previsible negativa del PSOE.

«Estamos alucinados y perplejos», remarca Acitores convencido de que la inversión ya realizada en cámaras se seguridad, que ahora podría destinarse a vigilar infracciones de tráfico, se sitúa en un «limbo legal». Sea como fuere, Vox deja clara su intención de negociar la total anulación de la ZBE, antaño impuesta en el pacto de Gobierno, para que los 'populares' sean «coherentes».

Respecto a la Semana Santa burgalesa, el principal reproche es que Ayala «se aventure a decir que muy probablemente lo conseguiremos este año» sin «una sola mención a Vox». En este sentido, no duda en remarcar que fue su formación, precisamente, la que sugirió implementar mejoras para obtener el título de Interés Turístico Internacional mientras en el PP alegaban que se trataba de una «tontería».

Pese a reconocer que en Vox están «muy contentos» con el giro dado por el Ejecutivo en ambas materias, tanto Acitores como el resto de ediles de su formación se «sorprenden de este tipo de actitudes cuando las hemos tenido que pelear». Por otro lado, los exsocios de Ayala se muestran partidarios de que las alegaciones al presupuesto municipal se voten «una a una» porque «pueden ser de distinto contenido o finalidad». De lo contrario, lo único que se aprueba o rechaza es un «decreto ómnibus» que, en su opinión, «desvirtúa la propia democracia».