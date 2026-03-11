El equipo de Gobierno propondrá el libre acceso de vehículos sin etiqueta a la ZBE de Burgos mientras no haya contaminación

Un vehículo circula por Plaza Vega, en la capital burgalesa, en las proximidades de la Zona de Bajas Emisiones.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Virginia Martín Burgos

Novedades en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha anunciado lo que supondría un cambio significativo en la gestión de la Zona de Bajas Emisiones. La alcaldesa, Cristina Ayala, avanzó que su formación propondrá en la comisión de Movilidad que «todos los vehículos que paguen impuesto de circulación en Burgos, independientemente de si disponen o no de etiqueta ambiental, puedan circular libremente por la zona delimitada».

Esta medida, que requiere modificar la Ordenanza de Movilidad y que «busca equilibrar la protección del aire con los derechos de de lo ciudadanos en materia de movildad», estará condicionada a que «los niveles de polución se mantengan dentro de los límites de seguridad».

La propuesta se fundamenta en «la excelente calidad del aire de la capital burgalesa». Según recordó la alcaldesa, el concejal de Medio Ambiente ya señaló que Burgos «nunca ha superado los límites de contaminación permitidos, basándose en los registros de las dos estaciones de medición ubicadas en Fuentes Blancas y en la avenida de Cantabria». Por ello, el equipo de Gobierno defiende que «las restricciones actuales resultan desproporcionadas respecto a la realidad medioambiental de la ciudad».

Esta medida se suma a las modificaciones ya realizadas por el actual equipo de Gobierno, que supusieron «la reducción en dos tercios el ámbito de aplicación de la ZBE y un aumento la moratoria sancionadora hasta agosto de 2027» por lo que hasta ese momento «cualquier vehículo está pudiendo entrar en la zona tenga o no etiqueta sin ser multado».

Con esta propuesta, los populares quieren «ir una paso más allá» y el objetivo es que «la evolución de la norma dependa estrictamente de la salud del aire y no de imposiciones fijas, siempre bajo un marco de vigilancia constante de los medidores de contaminación».

Ayala especificó que dos de los pilares de esta decisión son los factores jurídico y económico. «Se ha producido un cambio de rumbo con las recientes sentencias judiciales relacionadas con las ZBE en otras ciudades españolas», señaló la alcaldesa, al tiempo que subrayó que «las normativas anteriores no habían tenido suficientemente en cuenta el impacto sobre los ciudadanos con menos recursos económicos, para quienes la obligación de cambiar de vehículo supone una carga inasumible».

De ahí que la medida busque «no imponer restricciones cuando no son necesarias y no vulnerar el derecho a la circulación de personas y mercancías», afirmó al tiempo que insistió en que «la ZBE debe ser proporcional a la situación real de cada municipio y de cada ciudad».

Inspiración

La alcadesa de Burgos afirmó que la medida propuesta «se inspira en el modelo que va a adoptar Madrid». La popular confirmó que ha mantenido contacto con Borja Carabante, responsable de Movilidad de la capital madrileña, para conocer de primera mano la propuesta que busca «equilibrar las necesidades de la ciudad y sus habitantes» y aseguró que «creemos que es muy adecuada para Burgos».

No obstante, la popular hizo hincapié en que «no se trata de una carta blanca» y que «si se produjeran episodios de contaminación o si cambiasen los límites internacionales, la medida se revisaría de inmediato».

Respecto a la financiación, el equipo de Gobierno entiende que este cambio de criterio «no tiene por qué suponer la pérdida de los fondos europeos recibidos para la implementación de la ZBE». La propuesta, que no se ha comentado previamente con la oposición, «se llevará a la próxima comisión de Movilidad y Transportes» y, posteriormente, al Pleno municipal para su debate y aprobación».