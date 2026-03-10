Novedades en la Semana Santa de Burgos: se hace bilingüe, es más accesible y se digitaliza

De izquierda a derecha: Rafael González y Juan José Jiménez, presidente y vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, la alcaldesa Cristina Ayala, el Abad de Semana Santa, Agustín Burgos Asurmendi, y el concejal de Festejos, César Barriada.TOMAS ALONSO

Las cornetas de las bandas de Semana Santa de Burgos ya resuenan por el centro de la ciudad con los ensayos. En las parroquias las cofradías empiezan a realizar pruebas con los pasos y prepararse para aquellos que van en andas. 3.000 personas están inmersas en preparar la Semana Santa burgalesa que busca ser mas accesible, biligüe y mira un poco más a la Catedral de Burgos mientras el sueño de ser declarada de interes turístico internacional está más cerca.

«La Semana Santa es mucho más que una cita en el calendario… es un patrimonio absolutamente vivo que forma parte de nuestra historia», resumió la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en la presentación del programa de actividades. Las procesiones arrancarán el 21 de marzo a las 22.30 horas con la Procesión del Santísimo Cristo de la Soledad y la Buena Muerte en torno a la parroquia de Santa Águeda aunque todo empezará a coger forma a partir del sabado 28.

Oficialmente las procesiones se sucederán cada día de la Semana Santa de Burgos a partir del Domingo de Ramos, el 29 de marzo. Después un total de 16 procesiones hasta el Domingo de Resurrección con la procesión del Anuncio Pascual. En todas ellas la Catedral de Burgos cobra especial protagonismo y a ella miran los cambios introducidos. «Nuestra Semana Santa es de todos, pero todo gira entorno a la Catedral y la Plaza Mayor para que nunca pierda ese recorrido», explica el vicepresidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, Rafael González.

De esta manera, se cambia el trayecto de la procesión de Viernes Santo que recobra el trayecto de hace cuatro años cambiando el recorrido de la calle Miranda por la calle Calera. Además, el final de la procesión las cofradias esperarán con sus estandartes la entrada a la Catedral del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad. Otra cita que cambia es la procesión infantil del sabado 28 de marzo que tendrá una estación penitencial en la Catedral.

Ruta Cofrade y retransmisión streaming

Una procesión más bien gastronómica es la que prepara la Federación Provincial de Hosteleria. Por primera vez, y dado el impacto turístico en hoteles y de restauración que generan estas fechas, se ha creado una Ruta Cofrade. «La tapa cofrade se intentará representar la torrija, pero como somos los burgaleses salados, será una torrija salada», remarco el vicepresidente de la Junta de Semana Santa.

Otros cambios que se plantean es una revista más reducida y un esfuerzo por ser bilingüe. Todo lo relacionado con la Semana Santa de Burgos en la página web y en sus app tiene versión en inglés. También apuestan por las redes sociales, con la creación del canal de Tik Tok, y la retransmisión vía streaming. Se ha creado un podcast y se retransmitirá en directo la presentación y el pregón que pronunciará el periosita Ernesto Sáenz de Buruaga.

«Durante siglos, las cofradías burgalesas han sabido conservar y transmitir un legado que forma parte de la propia historia de la ciudad, pero somos conscientes que las tradiciones siguen vivas cuando son capaces de dialogar con el tiempo y queremos seguir dando los pasos que permitan que esta celebración sea cada vez más abierta, más accesible y más cercana», señaló el presidente de la Junta de Semana Santa de Burgos, Juan José Jiménez.

La semana de pasión de Burgos más accesible

La actualización de esta tradición religiosa pero que va más allá persigue también facilitar el acceso universal. De esta manera, este año se estrena la interpretación en lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva en los actos de presentación de la Semana Santa y del pregón. Es un primer intento que buscarán ampliar. «Creemos y estamos plenamente convencidos y apostamos por ello, que la Semana Santa debe ser un espacio compartido por todos, un espacio sin barreras y esperamos que este sea el primer paso de un camino hacia una Semana Santa burgalesa totalmente accesible para todo el mundo», remarcó Jiménez.

Para las personas con discapacidad visual se plantea un proyecto a largo plazo. La reproducción en 3D de la imaginería que conforman lo pasos que procesionan en la Semana Santa de Burgos en colaboración con Fundación Círculo. «Una vez escaneadas en 3D se podrán hacer reproducciones que en un formato menor permitan palpar cómo es esa imagen y percibir detalles que no todos pueden percibir», destacó el Abad de Semana Santa de Burgos, Agustín Burgos Asurmendi.

Esas reconstrucciones además se podrán consultar en la web de la Junta de Semana Santa de Burgos para «poder tener una visión de la imagen en en unos ángulos de visión que normalmente no tenemos», remarcó. El objetivo es llevar a todo el mundo el patrimonio que tenemos y que es «la fe de un pueblo, la tradición de toda una tierra y un eslabón más en la historia de nuestra tierra». El proyecto está en fase inicial de documentación y preparación de cómo llevar a cabo una iniciativa que ya se ha desarrollado en otras zonas y se valorará por donde empezar. Se plantea que las imágenes más antiguas tengan preferencia para ir haciendo esas reproducción a escala y su gemelo digital hasta completar todas.

La Virgen del Amor Hermoso bajo palio y la Borrquilla restaurada

Por otro lado, entre los cambios que se plantean este año está la integración de una tradición de la Semana Santa andaluza como la colocacion del palio en la Virgen del Amor Hermoso de la Cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey que se realizo el pasado fin de semana con éxito. Será la recuperación de una práctica que no es nueva pero que hacía tiempo que no se veía por las calles de Burgos.

Por otro lado, la Junta de Semana Santa ha realizado una intervencion en el paso de Jesus en la Borriquilla. La imagen está en el taller de Ars Burguensis para una restauración. «No era un deterioro especialmente llamativo cuando sale la imagen en procesión, pero si que era un deterioro que quienes la tratan habitualmente y a colocan en la en las andas se iban dando cuenta», señaló Burgos Asurmendi.

La propuesta de interés turístico internacional para verano

La hoja de ruta para la declaración de la Semana Santa de Burgos como de Interés Turístico Internacional está muy avanzada. En su aspecto más complejo, la difusión internacional de la cita, está muy avanzada. Se ha realizado una difusión en medios escritos y digitales de Francia y Portugal con 23 impactos. «Quedaría pendiente la fase de television y radio que se ha solicitado a agencias de comunicación que presenten propuestas, que ya se han remitido y se están valorando para esta segunda parte que tienen que estar en un mes», señaló la coordinadora de Comunicación del Ayuntamiento de Burgos, Belén Delgado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Semana Santa, Jun José Jiménez, estima que el «en cuanto acabe la Semana Santa se realizará todo el trabajo de memoria antes de verano y poder enviar la documentación requerida para que la próxima edición pueda tener este sello». La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, recordó que es «un compromiso firme, incluido en nuestro programa electoral y el ministerio exige esos impactos internacionales». Pero a nivel nacional también se plantea la promoción de la Semana de Pasión en la capital burgalesa con una campaña específica en el metro de Bilbao y de Madrid «dos de las ciudades que más nos visitan por cercanía», remarcó la alcaldesa.