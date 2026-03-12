El PSOE denuncia el «desmantelamiento» de la Unidad de Plagas de Burgos por «la falta de previsión del PP»

Un técnico de control de plagas del Ayuntamiento revisa una alcantarilla en la plaza de La Flora.

«Situación desastrosa». Así calificó el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, José María Romo, la situación que atraviesa la Unidad de Plagas. Según el edil, «la falta de planificación del equipo de Gobierno ha dejado el servicio al borde del colapso, incumpliendo las promesas de refuerzo y modernización realizadas hace dos años».

«A pesar de conocerse con antelación la jubilación de uno de los dos operarios de la unidad, el PP no ha iniciado ningún proceso de sustitución ni ha planificado la transición necesaria», criticó Romo, quien señaló que el equipo de Gobierno «ha optado por una huida hacia adelante prometiendo ampliar la unidad y, tras dos años de mandato, el servicio no solo no se ha reforzado, sino que se encuentra completamente desmantelado».

La situación actual, con un solo miembro en la unidad, «impide el desarrollo normal de las funciones básicas». Romo advierte que «existen tareas que una sola persona no puede ejecutar por normativa de seguridad, especialmente aquellas que requieren la manipulación de productos tóxicos y biocidas».

Una falta de efectivos que «está provocando que se dejen de realizar labores críticas de control de ratas y cucarachas, así como la higienización de vehículos municipales y vestuarios de piscinas o parques», lo que «incrementa el riesgo de insalubridad para la ciudadanía».

Ante la posibilidad de que el equipo de Gobierno opte por la externalización del servicio como medida de urgencia, José María Romo aseveró que «si la solución es privatizar, nos encontrarán de frente junto a los sindicatos y los trabajadores municipales». Para los socialistas, cualquier intento de derivar el servicio a una empresa externa no sería más que «un parche para enmascarar una incapacidad manifiesta de gestión».

A este tenor, el PSOE ha pedido explicaciones urgentes a la concejala responsable del área sobre cómo se ha llegado a este punto de degradación del servicio. Romo aseguró que «este es un ejemplo más del daño que el PP está haciendo a la ciudad, lejos de la buena gestión que pregonan».

Así, instó al equipo de Gobierno a «la puesta en marcha inmediata de un proceso de refuerzo de la unidad» tras lamentar que los populares «no planifican y gestionan de forma nefasta al personal».