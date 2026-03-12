Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Otra promesa incumplida». El concejal del PSOE, José María Romo, ha denunciado el «olvido de las promesas del equipo de Gobierno de crear un nuevo centro para asociaciones sociosanitarias frente al HUBU». El socialista recordó que estas entidades llegan «donde no llegan las administraciones públicas» y que «el apoyo municipal no debe verse como un gasto, sino como una inversión necesaria».

Según ha explicado el concejal, las asociaciones locales no están «pidiendo favores», sino «reclamando un espacio digno ante la deuda histórica que la ciudad tiene con ellas por su labor asistencial». En este sentido, Romo recordó el estado de «saturación del actual centro Graciliano Urbaneja», que «se ha quedado pequeño».

Una falta de espacio que «obliga a las entidades a compartir locales o utilizarlos por horas», lo que «dificulta gravemente la atención» a los usuarios y frena el crecimiento del tejido asociativo.

Ante esta problemática, los socialistas proponen utilizar el edificio del antiguo Centro de Especialidades de la Avenida del Cid para acoger a este tipo de entidades. Romo defiende que, «aunque el inmueble puede requerir una actualización técnica, cuenta con una estructura perfecta para albergar a las diversas asociaciones de salud de la ciudad».

El edil destacó la capacidad del inmueble para dar respuesta a la demanda actual «con amplias áreas diáfanas en cada planta, cinco despachos dobles para atención y gestión y un sótano que puede destinarse al archivo de documentación sanitaria y administrativa».

Así las cosas, instó al equipo de Gobierno a «considerar esta ubicación como la solución definitiva para un tejido asociativo que sigue creciendo y que necesita, de manera urgente, un espacio físico estable para desarrollar su labor social».