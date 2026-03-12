La Diputación destina 270.000 euros a impulsar excavaciones arqueológicas en los pueblos de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno de la Diputación daba luz verde a las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de excavación, prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia para el ejercicio 2026. La convocatoria contará con una dotación presupuestaria de 270.000 euros. Estas ayudas están dirigidas a apoyar actuaciones destinadas al estudio, la investigación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico y paleontológico existente en distintos municipios de la provincia.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno aprobaba también las bases de una convocatoria de subvenciones destinada a entidades locales con menos de 20.000 habitantes para financiar actuaciones de reparación y restauración de templos parroquiales, ermitas, santuarios y capillas de titularidad municipal. La convocatoria contará con un presupuesto plurianual de cuatro millones de euros, distribuido en dos millones para el año 2026, 1,4 millones para 2027 y 600.000 euros para 2028. Estas ayudas permitirán acometer intervenciones en edificios de valor histórico y artístico que forman parte del patrimonio cultural de numerosos municipios de la provincia.

La portavoz de la institución provincial, Inmaculada Sierra, señalaba al respecto que la Diputación mantiene una línea de trabajo "orientada a la conservación del patrimonio de los municipios y al apoyo a las entidades locales en el mantenimiento de estos bienes".

También se refrendaba la resolución definitiva de la convocatoria 2025-2026 destinada a la reparación, conservación y mejora de centros de educación infantil y primaria en el medio rural. En total, 22 ayuntamientos de la provincia recibirán aportaciones económicas por un importe global de 400.000 euros, financiados al 50% entre la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León. Las ayudas se distribuyen en 200.000 euros correspondientes al ejercicio 2025 y otros 200.000 euros.

Asimismo, se daba cuenta de la inclusión de diversos proyectos de mejora de carreteras provinciales dentro de la solicitud de subvenciones del Fondo de Cooperación Económica Local General 2026 de la Junta de Castilla y León. Los proyectos presentados tienen como objetivo mejorar la conectividad y la seguridad vial en distintas zonas de la provincia, especialmente en el norte y en la comarca de Las Merindades.