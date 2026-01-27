La Diputación de Burgos ampliará su ayuda a la conservación a monasterios y conventos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos quiere dar un paso al frente en su compromiso con la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico de la provincia. El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, anunció así la creación de una línea de ayudas para la conservación de los monasterios y conventos.

«Ha llegado el momento de ir más allá de la colaboración tradicional para proteger el ingente patrimonio burgalés» y por eso «nuestro objetivo es empezar ayudar a estos espacios a mantener sus infraestructuras».

El popular hacía estas declaraciones en la presentación de la Memoria de actividades del área de Cultura en 2025 y recordaba que «muchos de estos espacios sufren graves dificultades para mantener sus impresionantes conjuntos monumentales».

Esta nueva línea de ayudas que el Ejecutivo provincial tiene como objetivo poner en marcha en 2027, quiere completar el ya tradicional 'Convenio de goteras' con el Arzobispado de Burgos, que este curso movilizará 5,2 millones de euros, de los cuales la Diputación aportará cuatro millones y el Arzobispado, un millón doscientos mil para la restauración de iglesias de la provincia.

En el caso de la convocatoria de ayudas a monasterios y conventos, Suárez avanzó que la estrategia se consolidará entre 2026 y 2027. La Diputación ha comprometido partidas de 150.000 y 250.000 euros respectivamente, para llevar a buen puerto estos proyectos de rehabilitación.

«Este nuevo convenio supondrá un reto administrativo para la Administración provincial, ya que las instituciones religiosas se rigen de forma diferente al Arzobispado y esto es una novedad para la Diputación», explicó Suárez, quien avanzó que en 2026 «se llevará a cabo una prueba piloto».

Para testar este nuevo modelo de colaboración, se llevará a cabo una prueba piloto en el Monasterio de Herrera, actualmente conocido como Yermo Camaldulense de Nuestra Señora de Herrera. Este enclave, situado en el término municipal de Miranda de Ebro y en pleno corazón de los Montes Obarenes, será el primero en beneficiarse de esta colaboración institucional.

Con el arreglo de la Camáldula de Miranda de Ebro como punto de partida, la Diputación espera adquirir la experiencia necesaria en la gestión con estas órdenes religiosas para abrir una convocatoria general en 2027. Esta hoja de ruta no solo pretende resolver problemas estructurales inmediatos, sino también «mapear el futuro de la conservación en Burgos, garantizando que tanto monasterios como parroquias cuenten con un respaldo firme para proteger su legado en los años venideros».

A ambos convenios se suma un tercero, que recientemente cerraba su edición 2025, y que se desarrolla junto con la Archidiócesis para la reparación de las iglesias catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC). Para 2026 y con una partida de 1,4 millones de euros se prevé un total de diez actuaciones de gran envergadura.

Memoria

En referencia a la actividad cultural que la Diputación de Burgos ha desarrollado a lo largo de 2025, Suárez aseguró que «ha contado con una intensa y muy diversa programación de actuaciones orientadas a la promoción cultural, la educación, la conservación del patrimonio y el apoyo al tejido asociativo y económico en el medio rural».

El popular señaló que la Diputación de Burgos invirtió en Cultura más de 8 millones de euros en 2025. Uno de los ejes principales de la actividad de la Unidad de Cultura en 2025 ha sido la gestión de un programa global de subvenciones que ha superado los 2,45 millones de euros, beneficiando a un total de 375 entidades y proyectos y que «han dado lugar a una inversión total de más de 5 millones de euros». Estas ayudas han permitido apoyar asociaciones culturales, proyectos divulgativos, programas festivos, actuaciones en patrimonio cultural, excavaciones arqueológicas y la mejora de centros escolares en el medio rural.

Suárez sumó el desarrollo de 250 eventos de agenda y 519 propuestas escénicas y avanzó que «acabaremos el mandato con 40 proyectos novedosos auspiciados por la Diputación pero desarrollados por los ayuntamientos». Acciones que «reafirman el compromiso de la Diputación con el acceso igualitario a la cultura, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad cultural de la provincia de Burgos».

En 2026

De cara al próximo año, Suárez destacó el incremento en la ayuda a entidades locales y asociaciones, así como la inauguración del Centro de Recepción de Visitantes de Clunia. «Se está equipado y dotando de contenido y queremos que sea la casilla de salida para el Plan director de Clunia, que se abre a la investigación y conservación del patrimonio así como al turismo».

En 2026, Suárez también puso el acento en la importancia que tendrán «el románico y su puesta en valor, y el Monasterio de San Salvador de Oña, que contará con su nuevo albergue y la creación de un espacio expositor sobre los orígenes del castellano y de estudios astronómicos».