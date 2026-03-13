Carpintero denuncia que "a día de hoy no hay feria de San José" en Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La concejala socialista Blanca Carpintero aseguró este viernes que "a día de hoy no hay feria de San José" ante la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Burgos y los feriantes para instalar las atracciones previstas con motivo de esta cita tradicional de marzo.

Según explicó tras el Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura, el área de Festejos ha sacado unas bases que limitan a diez el número de atracciones infantiles que podrán instalarse, cuando en años anteriores la feria reunía entre 24 y 25 atracciones de distinto tipo. Esta reducción, indicó, ha provocado el rechazo del colectivo, que habría optado por no presentarse al concurso en solidaridad con los profesionales que quedarían fuera. "El espíritu solidario que a veces tienen ciertos profesionales les ha llevado a decir o montamos todos o no montamos ninguno, cosa respetable", explicó la edil.

Carpintero criticó que el equipo de gobierno haya optado por una convocatoria "que no se ajusta a la realidad ni al potencial del espacio", en la zona de Casa la Vega, donde ya se lleva desarrollando varios años, y defendió que desde la Gerencia de Cultura y Festejos debería haber negociado previamente con los feriantes para buscar una solución que permitiera mantener la feria, en lugar de presentar unas bases distintas que han causado descontento entre los profesionales.

Lejos de haber hablado con ellos previamente, Carpintero criticó que el concejal de Festejos, César Barriada, se negó a recibirles en la jornada de ayer, cuando estaba previsto abrir las plicas de presentación a la feria. Según aseguró, tras haber hablado con los feriantes, el concejal popular les dijo de inicio que hasta el 23 de marzo no "abriría agenda" para reunirse con colectivos o entidades, pero, finalmente, parece que les recibirá el lunes. Carpintero lamentó esta respuesta y, así manifestó ante los medios: "Usted no es un profesional liberal, no es un dermatólogo, con todo respeto. Usted es un concejal; es un servidor público. Tiene que atender a la gente y la inmediatez es lo que prima cuando uno quiere prestar un buen servicio".

Tradicionalmente la feria se instalaba el fin de semana previo al 19 de marzo y se prolonga hasta finales de abril o primeros de mayo. Sin embargo, el pasado 2025 también hubo problemas "burocráticos" que provocaron que se iniciase más tarde, aunque luego se mantuvo durante 5 semanas. Según pudo saber este periódico, las razones de la demora el año pasado fueron de carácter administrativo, pero no impedieron la celebración de una feria, muy esperada por los más pequeños de la ciudad.