Mañueco llama a concentrar el voto para lograr cinco procuradores por Burgos: "Todo lo que no sea apoyar al PP será el éxito del sanchismo"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"¡Carmen, tú tienes que salir!", clamaba Alfonso Fernández Mañueco en su última intervención en Burgos antes de la jornada electoral del domingo. Respaldaba tal mandato el medio centenar de afiliados y simpatizantes reunidos en el Salón Rojo del Teatro Principal para arropar el balance de una campaña electoral al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León se le ha hecho "corta". Aplaudían la 'orden' lanzada a la ocupante del quinto puesto en la lista por la provincia encabezada por Marta Arroyo, conscientes, todos, de que lograr cinco procuradores por Burgos supondrá la victoria que anhelan.

Para lograrlo, Mañueco reclamó la "movilización total" y reclamó concentrar el voto en el PP, por entender que todo lo que no sea apoyar sus propuestas será "un éxito del sanchismo" y significará, abundó, "darle la llave a políticas fracasadas y mediocres representadas por Puente o Redondo", en referencia a los responsables de Transportes o Igualdad en el Gobierno central. "Nos jugamos mucho este domingo: O cuatro años de certezas que es lo que ofrece el Partido Popular o la amenaza de un sanchismo que puede destruir tanto y tanto como hemos construido a lo largo de este tiempo", insistió.

Durante su intervención, a la que dieron paso las palabras de aliento y orgullo de la alcaldesa, Cristina Ayala, y del presidente de la Diputación, Borja Suárez, Mañueco defendió que la campaña del PP se ha centrado en el contacto directo con los ciudadanos. "No hemos venido a dar titulares, sino a hablar con la gente, a mirar a los ojos", afirmó, para recordar que las más de mil medidas "pretenden beneficiar a todos los ciudadanos de la comunidad".

El candidato a la presidencia de la Junta apeló además al peso de la región que ya preside en el conjunto del país. "Castilla y León no es la periferia de ningún debate nacional. Somos el centro de gravedad del país. Somos el corazón de España", proclamó, para animar a los asistentes a trasladar ese mensaje a las urnas el domingo.

El dirigente del PP lanzó además un aviso a sus adversarios políticos: “A a los que se ríen de nuestras propuestas, nosotros les respondemos con trabajo. A los que bloquean, con gestión y a los que nos desprecian, con respeto", afirmó, antes de reivindicar que "solo el PP ofrece un proyecto de futuro". "Otros hablan; nosotros comprometemos resultados", apostilló, para recordar que "lejos de ocurrencias", la certidumbre que abandera se transformará el 16 de marzo, si obtiene el respaldo mayoritario, en un presupuesto para Castilla y León, como ya anunciaba ayer en Segovia.

Mañueco pidió a los simpatizantes (que, cual salmo responsorial replicaban un sonoro ¡nueces! cuando el guion lo exigía, "ante el insulto", la "improvisación", el "sanchismo" y el "ruido") que no se confíen y redoblen esfuerzos en los últimos días de campaña. "Que nadie se quede en casa, que nadie diga que ya está todo hecho", advirtió, para recordar que "la única encuesta que sirve es la del día de las urnas".