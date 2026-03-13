El PSOE compromete destinar el 25% del presupuesto de Sanidad a Atención Primaria

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El PSOE de Burgos cierra campaña en una convocatoria frente al Hospital Universitario de Burgos, HUBU, para reivindicar la sanidad y lo público. Acompañados por la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas de Europa, Iratxe García, reivindicaron que «los recursos públicos deben ser gestionado desde lo público y más los recursos sanitarios», reivindicó la secretaria del PSOE de Burgos, Esther Peña.

El candidato del PSOE por Burgos a las Cortes de Castilla y León, Daniel de la Rosa, recordó que «este hospital privado de Burgos nos cuesta a los castellanos y leoneses un canon que alcanza ya los 90 millones de euros y que lastran la capacidad de inversión en otras dotaciones sanitarias, hospitales comarcales y centros de salud».

La última promesa de campaña ha tenido como eje la Sanidad, no solo el HUBU sino, también, la Atención Primaria. De la Rosa compromete que «el programa de gobierno que vamos a arrancar a partir del lunes con un nuevo tiempo al frente del gobierno autonómico, destinará el grueso de los recursos presupuestarios de la Consejería de Sanidad a la Atención Primaria». En concreto se comprometen a que la sanidad que se ejerce desde los consultorios de los centros de salud se lleve el 25% del presupuesto frente al 16% actual. Además, se comprometen a «listas de espera cero en Atención Primaria, que el médico de cabecera se pueda ver en menos de 48 horas», concluyó.

Considera que el PP ha demostrado «su inoperancia» a este respecto. Como ejemplo expone los 38 años que han pasado hasta abrir el nuevo Centro de Salud del Silo como «una demostración de la mala gestión del Partido Popular, su desidia la he podido comprobar de primera mano en esta campaña electoral».

Antes de llevar a cabo un acto electoral en Gamonal y el cierre de campaña con los participantes en estos 15 días de actividad frenética, Esther Peña alimentó l esperanza de un buen resultado. Recordó que la parlamentaria europea es «nuestro amuleto, siempre que nos ha acompañado en la ciudad para el cierre de campaña, el Partido Socialista ha ganado en Burgos y no hay dos sin tres», bromeó. Iratxe García confirmó que «hemos sentido el calor de una ciudadanía en Castilla y León que se va a atrever al cambio. Señaló que el electorado premiará al candidato que «durante esta campaña electoral se ha acercado a cada lugar explicando desde un punto de vista positivo y productivo, el proyecto de futuro que Carlos Martínez tiene para Burgos y para Castilla y León que ha demostrado aquí y en Bruselas donde ha estado muy presente para reivindicar todas las mejoras de esta tierra».

Un optimismo que alentaba De la Rosa animando a los suyos a «seguir destapando ese voto oculto al PSOE que tenemos que movilizar porque nuestro peor enemigo es la abstención», señaló. Al mismo tiempo enarboló el 'No a la guerra' y alabó la intervención en el Parlamento Europeo de Iratxe García que, en Burgos, volvió a recordar que « Trump organiza la fiesta y los ciudadanos europeos, los ciudadanos de Burgos y de Castilla y León pagan la factura con el incremento de los precios del gasoil y de la gasolina, con el incremento de la inflación y los precios de la alimentación por que defienden el derecho a la legalidad internacional», remarcó.