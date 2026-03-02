El PSOE ve Burgos como zona tensionada de vivienda. «El alquiler es inaccesible para la mayoría»

Daniel de la Rosa y Esther Peña acompañan a César Ramos, ponente de la Ley Estatal de Vivienda, en la visita a la promoción de VPO para jóvenes de la Junta.TOMAS ALONSO

La campaña a las elecciones autonómicas del PSOE en Burgos ha hecho parada en la calle Lazarillo de Tormes. La parcela donde la Junta de Castilla y León edificia las primeras 147 viviendas de protección oficial del Gobierno regional en la ciudad de Burgos en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la anterior legislatura. Un espacio en el que el candidato por Burgos Daniel de la Rosa remarcó que «yo seria partidario de declarar todo el municipio como zona tensionada hasta que bajen los precios del alquiler o que no se pueda utilizar la vivienda turística de manera tan habitual», señaló.

Apunto que las ofertas de vivienda en alquiler que se pueden ver en cualquier portal inmobiliario en la ciudad de Burgos están a partir de 700 euros para una vivienda tipo. «Son mas de 750 euros por un pisito normal, eso es inaccesible para la mayoría social de la ciudad y eso pasa en Gamonal o en el centro, toda la ciudad debería se declarada zona tensionada», remarcó.

Declaraciones que realizó junto con uno de los ponentes de la Ley de Vivienda Estatal en el Congreso de los Diputados, César Ramos, quien despues mantuvo un encuentro con militantes en la sede de campaña socialista. Esa ley establece el mecanismo de declarar zonas tensionadas en lugares donde el mercado libre del alquiler se dispara. Señaló que «poblaciones como Burgos podían no estar tensionados hace unos años, pero hemos comprobado como en los últimos cinco años el precio de la vivienda ha subido un 40%, eso quiere decir que en los próximos años puede subir mucho más».

Ambos expusieron cómo en las zonas donde se ha opotado por esta declaracion como Navarra o Cataluña se ha reducido el precio del alquiler un 8% y un 6% respectivamente. Recordaron como ciudades como Barcelona, La Coruña. Insisten que ante la situación actual del problema de la vivienda hay dos modelos: «El del Partido Popualr que lo que dice es que el mercado regule, ya se ha demostrado en estos años que quien sale perdiendo es la gente que necesita lo público, o nosotros que hicimos la ley que permiteque, declaranzo zonas tensionadas, se pueda poner un tope al alquiler», recordo César Ramos.

5.000 VPO para jóvenes y mayores

El PSOE acudió a la promoción de VPO para jóvenes en Burgos para recordar el slogan de las municipales que acabaron con el partido en la alcaldía. La promoción de Lazarillo de Tormes, 144 de los 200 inmuebles protegidos que la Junta levanta en la provincia de Burgos, ya tiene armazón. Un ladrillo que ya apunta a las alturas y que «gracias a un gobierno socialista al frente del Ayuntamiento de Burgos que en 2022 cedió esta parcela de 11.000 metros cuadrados para 200 viviendas protegidas, la Junta decidió que 144, y gracias al Gobierno de España y los Fondos Next Generation que cofinancian la construcción con siete millones de euros».

El objetivo para el PSOE es que en la próxima legislatura se puedan levantar en toda la región 5.000 VPO durante la próxima legislatura. Se busca armar un parque regional de vivienda pública en alquiler «para jóvenes y mayores». Tratan de atajar el problema del acceso a la vivienda de quienes empiezan su proyecto de vida pero, también, de quienes no pueden afrontar los niveles de renta actual con su pensión. «Nuestros mayores necesitan una reserva de vivienda en alquiler para que puedan, en proporción de su pensión, abonarla».

Rehabilitación en el medio rural

El proyecto de vivienda del PSOE pasa también por la rehabilitación de viviendas en los barrios urbanos pero, también, en el medio rural. «No es que no haya viviendas en nuestros pueblos, es que están deshabitadas, abandonadas y se necesita una potente inversión para poder dignificarlas, hacerlas accesibles y con las comodidades de una vivienda de hoy en día», explico Daniel de la Rosa.

Un proyecto de vivienda para lo que el PSOE descarta Somacyl, una «sociedad ciertamente opaca» que «uno ya no sabe ni a que se dedica porque hace de todo», criticó. Proponen un Consorcio Autonómico de vivienda y Suelo para el desarrollo de este parque regional de viviendas de alquiler social para jóvenes y mayores y que gestione una ayuda de 350 euros para quienes tienen que pagar un alquiler en el mercado libre.

Insisten que el derecho a la vivienda debe reflejarse en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y desmienten que la ley de vivienda vaya en contra del propietario. «Existe una leyenda que dice que hace daño a los propietarios, no se pena al propietario del alquiler, lo que se hace es proteger al que necesita esa vivienda», puntualizó Ramos.