Más movilizaciones y recogida de firmas por la Escuela de Música, mientras sigue la negociación

Un momento de la concentración en la Plaza Mayor contra el cierre de la Escuela Municipal de Música.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las familias afectadas por el cierre de la Escuela Municipal de Música ‘Antonio de Cabezón’ llevan recogidas, en apenas 48 horas, más de 4.100 firmas, a través de una petición en la web ‘Change.org', para salvar la actividad en este centro educativo.

A la vez, este viernes por la tarde está convocada una nueva movilización en la Plaza Mayor para reclamar la reapertura, después del cese de actividad que se produjo el pasado lunes, 9 de marzo, tras conocerse una sentencia judicial.

Mientras se suceden las protestas, la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros, indicaba este viernes que no había novedades con respecto al jueves «porque no se habían podido mantener más reuniones». Desde el equipo de Gobierno del PP, se ha pedido una cita con el abogado y el asesor económico del adjudicatario de la gestión del centro para que estas personas pongan en conocimiento del Ayuntamiento de Burgos las pérdidas económicas que está habiendo en estos meses en los que la actividad se retomó de manera forzosa, desde octubre hasta este momento.

Por su parte, la concejala socialista, Blanca Carpintero, acusaba al equipo de Gobierno del PP de no asumir responsabilidades tras la sentencia judicial que afea al Ayuntamiento de Burgos no haber realizado a tiempo la licitación del nuevo contrato, para evitar la situación que se lleva viviendo en los últimos meses. Opina que son los técnicos quienes deben aportar un estudio de viabilidad de la escuela.