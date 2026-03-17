Aguas de Burgos mejora el depósito de Cortes para reforzar la capacidad y la garantía de suministro

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Aguas de Burgos está realizando una actuación de mejora en el depósito de agua de Cortes con el objetivo de reforzar la capacidad de suministro y aumentar la garantía del servicio en esta zona de la ciudad y su entorno. La intervención permite responder de forma más eficaz a incrementos de demanda, picos de consumo o situaciones de incidencia en la red de abastecimiento.

La actuación ha consistido en la instalación de una segunda conducción de salida, paralela a la existente, fabricada en acero estructural con recubrimiento de uso alimentario y conectada a las infraestructuras actuales mediante un sistema que permite trabajar de forma independiente o conjunta con ambas líneas.

Aunque la capacidad de almacenamiento del depósito no se modifica, la mejora permite aumentar significativamente el caudal máximo que puede abastecerse desde esta infraestructura. Esto supone una mejora directa en la garantía de suministro para el barrio de Cortes y para los sectores del este de la ciudad, especialmente en escenarios de alta demanda o crecimiento del consumo.

La nueva configuración del sistema aporta una mayor flexibilidad operativa, ya que permite funcionar con una sola conducción o con ambas de manera simultánea. De este modo, es posible ajustar el suministro tanto a caudales bajos como a caudales elevados sin incrementar la velocidad de circulación del agua, evitando pérdidas de carga y mejorando la estabilidad del sistema.

La actuación incorpora además mejoras tecnológicas, como la instalación de un nuevo caudalímetro electromagnético en la salida del depósito, que permitirá controlar con mayor precisión los caudales suministrados y realizar balances hidráulicos más detallados. Esta información resulta clave para optimizar la gestión de la red y mejorar la eficiencia del servicio.

Según explica Miriam Fernández Lara, directora técnica de Aguas de Burgos, “la mejora de la salida del depósito de Cortes supone la ampliación de la capacidad de suministro desde esta infraestructura y un incremento de la garantía del servicio, con un mayor control cuantitativo del agua suministrada”.

La actuación se integra dentro de la planificación general del sistema de abastecimiento, formando parte del plan de inversiones para la renovación y mejora de infraestructuras en depósitos, así como del proyecto DIGITAGUABUR, orientado a mejorar la eficiencia de la red de abastecimiento en zonas industriales y áreas asimilables a pequeños núcleos de población.

Además de mejorar la seguridad y continuidad del suministro, esta actuación tiene un impacto positivo en el desarrollo urbano e industrial de la zona de Cortes, al garantizar una mayor capacidad de respuesta ante nuevas necesidades de consumo y reforzar la fiabilidad del servicio.

Con esta mejora, Aguas de Burgos continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras de abastecimiento, apostando por soluciones técnicas que refuercen la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.