La mejora de la calle Alfonso VIII incluirá un disuasorio detrás del cívico de Huelgas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La esperada remodelación integral de la calle Alfonso VIII incorporará un aparcamiento disuasorio en el entorno del centro cívico de Huelgas, según explicó el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso. El proyecto amplía así de forma significativa su alcance inicial tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Burgos y el equipo redactor de la propuesta -el estudio AU-, ganador del concurso de ideas con ‘De arco a arco’. El edil explicó que la actuación abarcará todo el eje comprendido entre el arco del Amparo y el del Compás, incluyendo también la conexión con la avenida de Las Huelgas.

El nuevo planteamiento supone un incremento del 39% en los honorarios respecto a lo previsto inicialmente, pero permitirá desarrollar una intervención mucho más ambiciosa. «Vamos a hacer más del doble de lo que estaba contemplado en el proyecto original», destacó Manso, para detallar entre las novedades la zona de estacionamiento que ocupará la parcela actualmente sin uso junto al citado cívico. Su acondicionamiento facilitará la movilidad en este punto y permitirá integrar urbanísticamente un entorno ahora fragmentado y eliminar barreras.

El coste estimado del contrato de redacción del proyecto asciende tras los cambios efectuados a 171.848,98 euros, con el aumento del 39% acordado. El concejal incidió al respecto en que se trata de una operación muy favorable, al ampliar notablemente el alcance sin un aumento proporcional del gasto. «Es una buena negociación y una buena noticia para la ciudad», afirmó.

No obstante, la actuación está condicionada por la falta de presupuesto municipal en vigor, lo que impide actualmente iniciar su tramitación. Manso advirtió de que, en cualquier caso, las obras no comenzarán a corto plazo y estimó que el proceso administrativo previo a iniciar los trabajos sobre el terreno podría alargarse al menos un año y medio.

En paralelo, el Ayuntamiento también avanza en las negociaciones con los responsables del proyecto Burgos Río para definir varias actuaciones. Con el acuerdo ya sobre la mesa entre ambas partes, según el responsable de Urbanismo, también toca esperar a disponer del presupuesto definitivo para iniciar las gestiones. Así, se ha pactado que se trabajará en dos fases. La primera incluye las dos pasarelas sobre el río situadas entre el puente Gasset y la plaza del Rey y la remodelación de la avenida del Arlanzón.

«Estos proyectos tienen que ir acompasados porque uno depende del otro», explicó, para añadir que las cuatro pasarelas restantes se abordarán en la siguiente etapa de ejecución del contrato, cuyo coste total ronda los 600.000 euros, de los que 246.053 euros se destinarán a la intervención inicial.

Por otra parte, el edil daba a conocer que se ha fijado el 26 de marzo como nueva fecha de recepción de la remodelación de la sede de Policía Local y Bomberos, un ajuste administrativo por la revisión de instalaciones que no afecta al plazo de ejecución y que no impedirá beneficiarse de los fondos europeos adjudicados a tal proyecto.