Ayala se lleva competencias de Festejos (varios actos navideños) a la sociedad ProBurgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno que se reúne mañana lleva en su orden del día un punto que viene directamente desde Alcaldía por el que se encarga a la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Burgos, ProBurgos, la realización de las exposiciones del tipo artístico-cultural para la Navidad de 2026. En concreto, plantea que sea esta sociedad pública la que programe los eventos que se ubicarán tanto en la Plaza Mayor como en la plaza del Rey San Fernando.

La alcaldesa, Cristina Ayala, da el paso, de esta manera, de restar esta competencia al área de Festejos de la Gerencia de Cultura en favor de ProBurgos. Así lo anunció pasadas las Navidades durante la rueda de prensa en la que hizo balance de la programación navideña. Desde su punto de vista, «no se había llegado a tiempo» a contratar un espectáculo previsto para la plaza de la Catedral y esperaba que, llevándolo desde la sociedad de promoción para otras Navidades, mejoraría la gestión con respecto a la realizada desde Festejos.

El problema de la programación que no se llegó a concretar no fue únicamente una falta de tiempo, sino que existía un informe de Intervención en el que se indicaba que «no había sido posible comprobar la coherencia del precio» de una propuesta cultural que alcanzaba un precio de casi 160.000 euros, el doble que en el año 2024.

Este no es el único encargo que Ayala realizará a ProBurgos, sino que en el mismo orden del día de la Junta de Gobierno figura la orden de que se gestione desde este órgano la puesta en funcionamiento del 'Espacio Cidiano'.