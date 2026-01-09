Ayala traslada a ProBurgos la contratación del espectáculo de gran formato navideño junto a la Catedral

Un momento de una actuación en el Palacio de Castilfalé, que se ha revelado como un buen lugar para programar en Navidad.ÓSCAR CORCUERA

"En términos generales, estamos satisfechos del balance de la programación navideña". Así ha comenzado la alcaldesa, Cristina Ayala, el balance de la oferta del Ayuntamiento de Burgos para todos estos días con una participación "de récord" con entre 50.000 y 55.000 personas en las distintas actividades realizadas en la ciudad.

Sin embargo, reconoce que ha faltado el espectáculo de gran formato en la plaza del Rey San Fernando, junto a la Catedral, al estilo del que en 2024 llamó tanto la atención de burgaleses y visitantes, titulado 'Evanescence' y que consistió en grandes bolas transparentes inflables.

"Eso lo hemos echado en falta porque no hemos llegado a su contratación", aseguró Ayala. El área de Intervención del Ayuntamiento de Burgos reclamó, según pudo saber este periódico, nuevos informes de valoración económica que justificasen la contratación de una instalación artística con un coste de 155.858,35 euros.

La Gerencia de Cultura, Festejos y Turismo tramitó un expediente para la instalación de una obra de arte efímera para la plaza del Rey San Fernando, que casi duplicaba el presupuesto de la propuesta del año anterior, al pasar de 80.000 euros a los casi 160.000. Además de la cuestión de que "no había sido posible comprobar la coherencia del precio", Intervención ponía en duda que el procedimiento negociado sin publicidad se contratase a través de una asociación sin ánimo de lucro que ostentaba los derechos de la obra propuesta ‘Iwagumi Air Scape’.

Ante esta situación, que se conoció a finales del pasado año, la alcaldesa ha asegurado que la idea es que delante de la Catedral siempre haya un espectáculo de gran formato y afirma que va a encargar su contratación a través de la sociedad ProBurgos, "para que directamente se gestione desde ahí", cuando tradicionalmente es el área municipal de Festejos el que lleva esta programación de Navidad.

Por lo que respecta a otras actividades, la alcaldesa, acompañada por el concejal de Festejos, César Barriada, defendió la propuesta municipal con una Navidad "plural, diversa e inclusiva", con actuaciones dirigidas especialmente al público infantil, pero también a adolescentes, familias y personas mayores, y con una clara apuesta por extender la programación más allá del centro urbano.

Así, por ejemplo, destacó la buena acogida de las actividades culturales en el Palacio de Castilfalé, en el Pueblo Navideño, de la Plaza Mayor, así como los talleres ofrecidos en el Centro Cívico de San Juan y en el edificio de Citur. Esta programación se desarrolló en 2024 e inicios de 2025 en los domos de la Plaza Mayor, dos grandes carpas transparentes que este año se optó por no instalar, si bien se consultó para repetir. Pero desde el equipo de Gobierno están contentos con las alternativas promovidas que, en palabras de Ayala, hace que "valoremos especialmente Castilfalé" por ser un lugar de interior y "estamos especialmente satisfechos" porque ha habido teatro, música, narración oral, magia y espectáculos para bebés por donde han pasado 3.500 espectadores.

En relación con el pueblo navideño, se calcula que pasaron unas 15.000 personas por las cuatro cabañas que han acogido distintas actividades, muchas vinculadas con la llegada de los Reyes Magos con el Servicio Mágico Postal.

No se olvidó del Parque Infantil de Navidad, en el polideportivo Javier Gómez, por donde pasaron 11.000 personas con un enfoque más tecnológico "pensado también para adolescentes que demandan pantallas más grandes para interactuar".

La Cabalgata de Reyes, que cerró la programación, fue la actividad más multitudinaria, contó con la novedad del espectáculo pirotécnico al inicio, con carrozas muy variadas para el disfrute de los más pequeños, así como con un presupuesto especial para caramelos blandos, frente a los duros.

La alcaldesa defendió, además, la apuesta por un árbol "tradicional" frente a otras opciones de gran formato con iluminación LED. También los elementos de iluminación de «medio formato» frente a los grandes con la idea de llegar a más calles y plazas por toda la ciudad. Desde su punto de vista, «es cuestión de gustos», por las críticas del PSOE sobre esta cuestión, y destacó lo bien que quedó decorada la avenida Derechos Humanos.